सगाई के बाद प्रेमी के साथ फरार हुई बहन, तलाश में निकले भाई की सड़क हादसे में मौत

झांसी में सगाई के बाद घर से भागी बहन की तलाश में निकले युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई. मृतक संजय यादव अपनी बहन को खोजने के लिए बहनोई के साथ बाइक से निकला था. पारीछा नहर के पास हुए एक्सीडेंट में उसकी जान चली गई, जबकि दूसरा युवक घायल है. पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है.

सड़क हादसे में युवक की मौत (Photo: Screengrab)
उत्तर प्रदेश के झांसी से एक बेहद दर्दनाक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां सगाई के बाद घर से भागी बहन की तलाश में निकले युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई. इस हादसे ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है. मृतक के साथ मौजूद होने वाला बहनोई गंभीर रूप से घायल हुआ है और उसका इलाज चल रहा है.

मृतक की पहचान करीब 20 साल के संजय यादव के रूप में हुई है, जो जनपद जालौन के कोंच थाना क्षेत्र अंतर्गत सुभाषनगर का निवासी था. संजय छह भाइयों और तीन बहनों में एक था और समोसे की दुकान पर काम कर परिवार का सहारा बना हुआ था.

बहन की तलाश में निकले युवक की हाईवे पर दर्दनाक मौत

परिजनों के अनुसार, संजय की बहन का प्रेम प्रसंग परिवार की ही रिश्तेदारी में लगने वाले युवक से चल रहा था. जब इस रिश्ते की जानकारी परिवार को हुई तो उन्होंने लड़की को समझाया और उसकी शादी कहीं और तय कर दी. फरवरी महीने में विवाह होना था और सगाई भी हो चुकी थी लेकिन 29 जनवरी की रात करीब तीन बजे युवती घर की छत के रास्ते निकलकर अपने प्रेमी के साथ चली गई.

बताया जा रहा है कि जिस युवक से लड़की की सगाई हुई थी, उसे इस बात की जानकारी मिल गई थी और उसने परिवार को धमकी दी थी कि लड़की को खोजने की कोशिश की गई तो अनहोनी हो सकती है. इसके बावजूद संजय यादव और वही युवक, जिसकी लड़की से सगाई हुई थी, पल्सर बाइक से बहन की तलाश में झांसी की ओर निकल पड़े.

रात में घर से भागी युवती, सुबह तक उजड़ गया परिवार

रास्ते में झांसी के चिरगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत पारीछा नहर के पास उनकी बाइक का भीषण हादसा हो गया. दुर्घटना इतनी गंभीर थी कि संजय यादव की मौके पर ही हालत बिगड़ गई, जबकि उसके साथ मौजूद युवक घायल हो गया.

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को मेडिकल कॉलेज भिजवाया. वहां डॉक्टरों ने संजय को मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
 

---- समाप्त ----
