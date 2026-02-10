मेरठ: 'मैं सनातनी नहीं, अंबेडकरवादी हूं', मुस्लिम लड़के से शादी को लेकर बोली आकांक्षा गौतम; चाचा ने दर्ज कराया धर्मांतरण का केस

Uttar Pradesh News: मेरठ के गंगानगर में एक बैंक कर्मचारी युवती और लिसाड़ी गेट निवासी युवक की 13 फरवरी को होने वाली शादी विवादों में घिर गई है. हिंदू संगठनों द्वारा इसे 'लव जिहाद' बताने के बाद युवती के चाचा प्रेमचंद ने धर्मांतरण और संपत्ति हड़पने की साजिश का आरोप लगाते हुए तहरीर दी, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है.

और पढ़ें

हालांकि, युवती आकांक्षा गौतम ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वह और उसका परिवार पिछले 6 साल से शहवाज को जानते हैं. युवती का दावा है कि वह हिंदू नहीं बल्कि बौद्ध धर्म को मानती है और यह शादी दोनों परिवारों की रजामंदी से हो रही है.

'लव जिहाद' के आरोपों पर युवती का जवाब

आकांक्षा ने स्पष्ट लहजे में कहा कि वह सनातनी नहीं बल्कि अंबेडकरवादी है और यह शादी बौद्ध रीति-रिवाज से होगी. उसने बताया कि लड़के ने कभी अपनी पहचान नहीं छिपाई और उसके परिवार को शुरू से पता था कि उसका नाम शहवाज है.

युवती ने सवाल उठाया कि जब दोनों परिवार राजी हैं, तो हिंदू संगठनों को दखल देने का कोई हक नहीं है. उसने आरोप लगाया कि संगठन बैंकट हॉल मालिक पर बुकिंग कैंसिल करने का दबाव बनाकर गुंडागर्दी कर रहे हैं.

Advertisement

नाम बदलने के विवाद पर मां की सफाई

युवती की मां लता गौतम ने भी शादी का पुरजोर समर्थन किया है. उन्होंने बताया कि 'साहिल' नाम उन्होंने ही लड़के को निकनेम के तौर पर दिया था, जिसे शादी के कार्ड पर छपवाया गया. मां का कहना है कि वे लड़के के पूरे परिवार को जानते हैं और लव जिहाद जैसा कोई मामला नहीं है. उन्होंने चाचा के आरोपों को निराधार बताया और कहा कि सभी रिश्तेदार शादी में शामिल होने के लिए आ रहे हैं.

चाचा की तहरीर पर पुलिसिया कार्रवाई

दूसरी ओर, युवती के चाचा प्रेमचंद ने पुलिस और डीएम कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है. उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी भतीजी को फुसलाकर धर्मांतरण के जाल में फंसाया गया है ताकि उसकी संपत्ति पर कब्जा किया जा सके. उनकी तहरीर के आधार पर गंगानगर थाना पुलिस ने देर रात धर्मांतरण का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस अब दोनों पक्षों के दावों और शादी के कार्ड्स में अलग-अलग नामों की गहराई से पड़ताल कर रही है.

शादी के वेन्यू को लेकर बढ़ा तनाव

विवाद के चलते गंगानगर के उस रिसॉर्ट में तनाव का माहौल है जहां शादी होनी तय थी. युवती ने शिकायत की है कि उसे बैंक जाते समय रास्ते में रोका गया और परेशान किया जा रहा है. बैंकट हॉल वाले भी हंगामे की आशंका से डरे हुए हैं और बुकिंग रद्द करने की बात कह रहे हैं. फिलहाल युवती ने साफ कर दिया है कि वह साहिल से ही शादी करेगी और अपने चाचा द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेगी.

---- समाप्त ----