हाथरस CMO ऑफिस में रिश्वतखोरी का भंडाफोड़, 5 हजार लेते महिला क्लर्क गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के हाथरस में एंटी करप्शन ऑर्गनाइजेशन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) कार्यालय में तैनात एक महिला क्लर्क को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. आरोपी महिला क्लर्क की पहचान बबीता सिंह के रूप में हुई है. आरोप है कि उसने इंटर्नशिप के लिए अस्पताल आवंटन कराने के नाम पर 5 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी.

और पढ़ें

5 हजार लेते महिला क्लर्क गिरफ्तार

अधिकारियों के अनुसार यह कार्रवाई शिकायत मिलने के बाद की गई. शिकायतकर्ता प्रशांत कुमार हाथरस के सिकंदराराऊ थाना क्षेत्र के पचपोरा गांव का रहने वाला है. उसने आरोप लगाया था कि महिला क्लर्क ने अनिवार्य इंटर्नशिप के लिए अस्पताल आवंटन कराने के बदले पैसे की मांग की थी.

शिकायत मिलने के बाद एंटी करप्शन ऑर्गनाइजेशन की अलीगढ़ यूनिट ने ट्रैप प्लान किया. इंस्पेक्टर दिनेश कुमार उपाध्याय के नेतृत्व में टीम ने CMO कार्यालय में जाल बिछाया. इसके बाद जैसे ही आरोपी महिला क्लर्क B फार्मा छात्र से रिश्वत ले रही थी, टीम ने उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया.

B फार्मा छात्र से रिश्वत लेते पकड़ी गई महिला कर्मचारी

गिरफ्तारी के बाद महिला क्लर्क को पूछताछ के लिए महिला थाने ले जाया गया. इसके बाद हाथरस गेट थाना में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. एंटी करप्शन ऑर्गनाइजेशन अलीगढ़ के थाना प्रभारी देवेंद्र सिंह ने बताया कि शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

Advertisement

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है. इस कार्रवाई के बाद विभाग में हड़कंप मच गया है. फिलहाल जांच एजेंसियां मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही हैं.





---- समाप्त ----