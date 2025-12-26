scorecardresearch
 
हापुड़ लूट कांड का वीडियो आया सामने, चाकू मारकर 85 लाख रुपये से भरा बैग छीनकर भागे थे बदमाश, 11 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली

यूपी के हापुड़ में नेशनल हाईवे पर दिनदहाड़े चीनी व्यापारी के एजेंट से 85 लाख रुपये की बड़ी लूट हुई. बदमाशों ने कलेक्शन एजेंट को चाकुओं से गोदकर लहूलुहान कर दिया और बैग लेकर फरार हो गए. घटना के 11 दिन बाद भी पुलिस आरोपियों को पकड़ने में नाकाम साबित हो रही है.

हापुड़ हाइवे पर लूट कांड का सीसीटीवी (Photo- Screengrab)
Uttar Pradesh News: हापुड़ के पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र में 15 दिसंबर को नेशनल हाईवे-9 पर बाइक सवार दो बदमाशों ने चीनी व्यापारी के मुनीम से 85 लाख रुपये लूट लिए. लुटेरों ने कलेक्शन एजेंट पर चाकुओं से हमला कर उसे घायल कर दिया और फिर बैग छीनकर बाइक से फरार हो गए. पुलिस ने घायल मुनीम को अस्पताल में भर्ती कराया है. मेरठ जोन के एडीजी और डीआईजी समेत कई जिलों की पुलिस इस मामले में जुटी है. वारदात के 11 दिन बीत जाने के बाद भी लुटेरे पुलिस की पकड़ से बाहर हैं, जबकि पुलिस ने दोनों आरोपियों पर 50-50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है.

सीसीटीवी फुटेज आया सामने, लुटेरे अब भी फरार

इस सनसनीखेज लूट का सीसीटीवी फुटेज अब सामने आ गया है, जिसमें लुटेरे वारदात को अंजाम देकर हाईवे पर भागते नजर आ रहे हैं. बदमाशों ने दिनदहाड़े इस बड़ी वारदात को अंजाम देकर पुलिस के सुरक्षा दावों की पोल खोल दी है. 

हापुड़ पुलिस की कई टीमें लगातार दबिश दे रही हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा है. मुनीम की हालत गंभीर होने पर उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

अधिकारियों पर अब तक नहीं गिरी गाज

इतनी बड़ी लूट होने के बावजूद क्षेत्र के जिम्मेदार अधिकारियों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है. पिलखुवा कोतवाली प्रभारी इंस्पेक्टर श्योपाल सिंह और सीओ अनीता चौहान की जवाबदेही अब तक तय नहीं की गई है. पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन धरातल पर कामयाबी शून्य है. मेरठ जोन की पुलिस टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी हैं, मगर अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं.

