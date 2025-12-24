Ground Report: संभल हत्याकांड के गवाहों की जुबानी, 'कातिल' गौरव और रूबी की पूरी कहानी... सदमे में हैं ग्राइंडर और बैग देने वाले दुकानदार

उत्तर प्रदेश के संभल में रूबी ने अपने प्रेमी गौरव के साथ मिलकर 19 नवंबर को पति राहुल की नृशंस हत्या कर दी. चुन्नी मोहल्ला की संकरी गलियों में स्थित घर में ग्राइंडर मशीन से शव के टुकड़े किए गए और फिर दो अलग-अलग बैगों में भरकर उन्हें ठिकाने लगाया गया. पुलिस ने इस खौफनाक साजिश का पर्दाफाश करते हुए इस्तेमाल किए गए वाहन और मशीन बरामद कर ली है. अवैध संबंधों के चलते रची गई इस साजिश के बाद अब घटनास्थल वाले घर पर पुलिस का ताला लटका है.

संकरी गलियों में पसरा सन्नाटा और पुलिस का पहरा

घटनास्थल वाले घर के आसपास अब सन्नाटा पसरा हुआ है. पुलिस ने घर को सील कर दिया है और आसपास के लोग उस गली से गुजरने में भी डर रहे हैं. हत्या में इस्तेमाल सामान की बरामदगी के बाद इलाके में दहशत है.

वहीं, घटनास्थल से महज 200 मीटर दूर आरोपी गौरव के घर की दहलीज पर उसके माता-पिता विलाप कर रहे हैं. हालांकि, गौरव की बहन उसे निर्दोष बता रही है. उसका कहना है कि गौरव दूसरों को चोट लगने पर रोने वाला इंसान है, वह ऐसा नहीं कर सकता.

ग्राइंडर मशीन देख सिहर जाता है जीतू मिस्त्री

इस हत्याकांड में सबसे मार्मिक पहलू ग्राइंडर देने वाले जीतू मिस्त्री का है. जीतू ने बताया कि गौरव 19 नवंबर को 200 रुपये किराए पर मशीन ले गया था. उसे अंदाजा नहीं था कि उसी मशीन से उसके दोस्त राहुल के टुकड़े कर दिए जाएंगे. जीतू सदमे में है और कहता है कि उसे रात भर नींद नहीं आती और खाना खाते समय वही खौफनाक मंजर याद आता है. जीतू अब अपना काम बंद करने की बात कर रहा है और हत्यारों के लिए फांसी की मांग कर रहा है.

बैग बेचने वाला दुकानदार भी रह गया दंग

सिर्फ जीतू ही नहीं, बैग बेचने वाले दुकानदार विनोद अरोड़ा भी इस खुलासे से स्तब्ध हैं. गौरव ने उनकी दुकान से 29 इंची और 22 इंची के दो बैग खरीदे थे. विनोद के मुताबिक, गौरव ने कई बैग देखने के बाद बहुत सामान्य तरीके से चुनाव किया और गूगल पे से भुगतान किया. उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी. विनोद ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके बेचे हुए बैगों का इस्तेमाल लाश के हिस्सों को ठिकाने लगाने के लिए किया जाएगा.

हत्या में इस्तेमाल वाहन पुलिस के कब्जे में

पुलिस ने मामले की जांच के दौरान उन सभी वाहनों को बरामद कर लिया है जिनका इस्तेमाल लाश को फेंकने में किया गया था. इसमें एक मोटरसाइकिल, स्कूटी और कार शामिल है. राहुल, जो पहले मिस्त्री था और हाल ही में जूते-चप्पल का काम शुरू किया था, उसकी मौत ने समाज को झकझोर दिया है. जीतू मिस्त्री का कहना है कि अगर समाज में ऐसे दरिंदे रहेंगे, तो कोई भी अपनी पत्नी पर भरोसा नहीं कर पाएगा. फिलहाल, आरोपी जेल की सलाखों के पीछे हैं.

