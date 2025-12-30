गाजीपुर ट्रिपल मर्डर: जनरेटर से तालाब का पानी निकाला, ड्रोन कैमरों से स्कैनिंग कराई, तब मिला तीसरे युवक का शव

Uttar Pradesh News: गाजीपुर के गहमर कोतवाली क्षेत्र में 24/25 दिसंबर की रात हुए चर्चित हत्याकांड में लापता तीसरे युवक अंकित सिंह का शव पुलिस ने बरामद कर लिया है. अंकित, विक्की सिंह और सौरभ सिंह एक ही बाइक पर सवार होकर जन्मदिन की पार्टी से लौट रहे थे, तभी गांव के दूसरे गुट से उनकी हिंसक झड़प हो गई थी. आरोपियों ने तीनों दोस्तों की हत्या कर उनके शवों को 10 बीघा में फैली पोखरी/तालाब में फेंक दिया था. विक्की और सौरभ के शव पहले ही मिल चुके थे, जबकि अंकित का शव पांचवें दिन पोखरे का पानी निकलवाने के बाद मिला.

और पढ़ें

एनडीआरएफ और ड्रोन की मदद से मिला शव

लापता अंकित की मां लगातार थाने में बेटे की तलाश के लिए गुहार लगा रही थीं. मामले की गंभीरता देख एसपी डॉ. ईरज राजा ने पोखरे की व्यापक तलाशी के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात कीं.

इसके बाद जनरेटर मंगवाकर पोखरे का पानी खाली कराया गया और ड्रोन कैमरों से स्कैनिंग की गई. आखिरकार पांचवें दिन अंकित का शव भी उसी जगह से बरामद हुआ, जिससे अब इस सनसनीखेज तिहरे हत्याकांड की आधिकारिक पुष्टि हो गई है. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच तेज कर दी है.

पुरानी रंजिश और पुलिस की लापरवाही

इस खूनी वारदात के पीछे गांव के ही दो गुटों का पुराना विवाद सामने आया है. दोनों पक्षों के बीच सितंबर के महीने में भी विवाद हुआ था और एफआईआर दर्ज हुई थी. आरोप है कि पुलिस ने उस समय कड़ी कार्रवाई नहीं की, जिसकी परिणति इस तिहरे हत्याकांड के रूप में हुई.

Advertisement

इस गंभीर लापरवाही पर पुलिस प्रशासन ने सख्त एक्शन लिया है. गहमर थाने के एक इंस्पेक्टर और एक सब-इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है, जबकि एक अन्य इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर किया गया है. फिलहाल आरोपी फरार हैं और पुलिस उनकी तलाश में जुटी है.

---- समाप्त ----