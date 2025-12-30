scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

गाजीपुर ट्रिपल मर्डर: जनरेटर से तालाब का पानी निकाला, ड्रोन कैमरों से स्कैनिंग कराई, तब मिला तीसरे युवक का शव

गाजीपुर के गहमर में 24 दिसंबर की रात लापता हुए तीसरे दोस्त अंकित सिंह का शव पांच दिन बाद पोखरे से बरामद हो गया है. जन्मदिन की पार्टी से लौट रहे तीन दोस्तों की हत्या कर शवों को पानी में फेंक दिया गया था. इस मामले में लापरवाही बरतने पर पुलिसकर्मियों पर भी गाज गिरी है.

Advertisement
X
गाजीपुर में तीन युवकों की हत्या का मामला (Photo- ITG)
गाजीपुर में तीन युवकों की हत्या का मामला (Photo- ITG)

Uttar Pradesh News: गाजीपुर के गहमर कोतवाली क्षेत्र में 24/25 दिसंबर की रात हुए चर्चित हत्याकांड में लापता तीसरे युवक अंकित सिंह का शव पुलिस ने बरामद कर लिया है. अंकित, विक्की सिंह और सौरभ सिंह एक ही बाइक पर सवार होकर जन्मदिन की पार्टी से लौट रहे थे, तभी गांव के दूसरे गुट से उनकी हिंसक झड़प हो गई थी. आरोपियों ने तीनों दोस्तों की हत्या कर उनके शवों को 10 बीघा में फैली पोखरी/तालाब  में फेंक दिया था. विक्की और सौरभ के शव पहले ही मिल चुके थे, जबकि अंकित का शव पांचवें दिन पोखरे का पानी निकलवाने के बाद मिला.

एनडीआरएफ और ड्रोन की मदद से मिला शव

लापता अंकित की मां लगातार थाने में बेटे की तलाश के लिए गुहार लगा रही थीं. मामले की गंभीरता देख एसपी डॉ. ईरज राजा ने पोखरे की व्यापक तलाशी के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात कीं. 

सम्बंधित ख़बरें

axe in man hand
गाजीपुर में खूनी संघर्ष: तीन दोस्तों की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या, तालाब में फेंके शव
Ghazipur :Dolphin found dead in the river Ganga
गाजीपुर में गंगा किनारे मृत मिली डॉल्फिन, दम घुटने से मौत की आशंका
Delhi AAP Chief Saurabh Bhardwaj
'नेहरू जी आपकी MCD ने आग लगाई...' लैंडफिल में लगी आग को लेकर सौरभ भारद्वाज का BJP पर तंज
Murder accused arrested by Ghazipur police (Photo- ITG)
गाजीपुर में भाई की हत्या कर सीमेंट पाइप में ठूंस दी लाश
Delhi Ghazipur stone attack Murder
50 से ज्यादा CCTV, 100 कॉल रिकॉर्ड और 12 घंटे... ऐसे हुआ दिलीप मर्डर केस का खुलासा

इसके बाद जनरेटर मंगवाकर पोखरे का पानी खाली कराया गया और ड्रोन कैमरों से स्कैनिंग की गई. आखिरकार पांचवें दिन अंकित का शव भी उसी जगह से बरामद हुआ, जिससे अब इस सनसनीखेज तिहरे हत्याकांड की आधिकारिक पुष्टि हो गई है. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच तेज कर दी है.

पुरानी रंजिश और पुलिस की लापरवाही

इस खूनी वारदात के पीछे गांव के ही दो गुटों का पुराना विवाद सामने आया है. दोनों पक्षों के बीच सितंबर के महीने में भी विवाद हुआ था और एफआईआर दर्ज हुई थी. आरोप है कि पुलिस ने उस समय कड़ी कार्रवाई नहीं की, जिसकी परिणति इस तिहरे हत्याकांड के रूप में हुई. 

Advertisement

इस गंभीर लापरवाही पर पुलिस प्रशासन ने सख्त एक्शन लिया है. गहमर थाने के एक इंस्पेक्टर और एक सब-इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है, जबकि एक अन्य इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर किया गया है. फिलहाल आरोपी फरार हैं और पुलिस उनकी तलाश में जुटी है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IPL
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement