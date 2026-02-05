scorecardresearch
 
'इंडियन के नाम से भड़क जाती थीं तीनों बहनें, कोरिया में पढ़ने का था ख्वाब...', पिता का नया बयान

गाजियाबाद में तीन नाबालिग बहनों द्वारा 9वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या के मामले में एक बार फिर पिता का बयान आया है. उन्होंने बताया कि पिता ने बताया कि बच्चों ने कोरियन पर्सनैलिटी बनाई थी और अपना नाम बदल दिया था ये सच है.लॉस था मेरा 20-30 लाख का, लेकिन ये वजह खुदकुशी की नहीं हो सकती है.

'इंडियन के नाम से भड़क जाती थीं तीनों बहनें, कोरिया की ऐसी दीवानगी' (Photo: itg)
'इंडियन के नाम से भड़क जाती थीं तीनों बहनें, कोरिया की ऐसी दीवानगी' (Photo: itg)

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में तीन नाबालिग बहनों द्वारा 9वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या की गुत्थी हर पल उलझती जा रही है. एक पिता और दो मां होने के चलते उलझे हुए रिश्ते और कोरियन गेम की लत वाली थ्योरी को लेकर बारीकी से जांच जारी है. 12, 14 और 16 साल की इन लड़कियों के पिता से बातचीत के लिए एक बार फिर पहुंची आजतक की टीम के लिए उन्होंने दरवाजा नहीं खोला. बल्कि उन्होंने जाली वाले दरवाजे के दूसरी ओर से ही हर सवाल का जवाब दिया. 

'कोरियन पर्सनैलिटी बनाई थी, नाम तक बदल लिए'

बिना सामने आए पिता ने बताया कि बच्चों ने कोरियन पर्सनैलिटी बनाई थी और अपना नाम बदल दिया था ये सच है.लॉस था मेरा 20-30 लाख का, लेकिन ये वजह खुदकुशी की नहीं हो सकती है. वे बोलते थे हम कोरिया जाएंगे, कोरिया ले चलो, इंडियन के नाम से गुस्सा आ जाता था, बच्चे तो इंडिया के नाम पर खाना तक नहीं खाते थे. उन्होंने कहा- हम चाहते हैं कोरियन ड्रामा, वीडियो जो भी चल रहे हैं जिनसे बच्चे एडिक्ट हो रहे हैं वे सभी बन्द होने चाहिए. बच्चे ऐसी चीजें तीन चार साल से देख रहे थे. वो कहते थे कि कोरिया नहीं गए तो मर जाएंगे.

गाजियाबाद में तीन बहनों की मौत ने मचाई सनसनी. (Photo: ITG)
'लो छुड़वाओगे हमसे कोरियन...' गेम बना मौत की वजह? गाजियाबाद की हॉरर स्टोरी
'उस दिन मैंने उनका मोबाइल ले लिया था'

उन्होंने आगे बताया कि उसी शाम बात हुई थी, मैंने कहा खाना खा लिया तो सो जाओ. वो बोली कि कोरिया जाना है. मैंने पूछा क्या करोगी कोरिया जाकर.  मैंने उसी दिन शाम 7 बजे  उनका मोबाइल ले लिया तो वो 10 बजे दोबारा ले गए. फिर 12 बजे तक मोबाइल देखा. बाद में मेरी पत्नी मोबाइल वापस ले आई. उसके बाद वो कम्बल से निकले मंदिर वाले कमरे में गए अंदर से लॉक किया उसके बाद क्या हुआ हमें नहीं पता, वो लोग नीचे मिले. पिता ने कहा- मैंने एक दो बार गुस्सा किया था. इनके मोबाइल पर मैंने कोरियन वीडियो डांस और ड्रामे भी देखे थे. दसियों बार समझाने की कोशिश की. यहां स्कूल टीचर ने कहा कि स्कूल में एडमिशन कराओगे बच्चे पढ़ेंगे नही, पहले इनके माइंड को चेंज करो.  

'सॉरी मम्मी, सॉरी पापा...', लिखकर मौत को लगाया गले

बता दें कि सुसाइड नोट में 'सॉरी मम्मी, सॉरी पापा...', लिखकर मौत के गले लगाने वाली बच्चियों के पिता ने पहले ही बताया था कि लड़कियां ऑनलाइन कोरियन गेम खेलने की आदी थीं, जिसकी जानकारी उन्हें नहीं थी और मंगलवार के दिन गेम का आखिरी टास्क था. ऐसे में लड़कियां आखिरी टास्क पूरा करने के बाद 9वीं मंजिल से छलांग लगा दी.  

घर में दो - दो मांएं, एक पिता

यहां बताते चलें कि लड़कियों की दो मांएं थी. पिता ने दो शादियां की थीं और दोनों ही पत्नियां आपस में सगी बहनें थीं। दरअसल, पहली पत्नी से संतान न होने पर उसने उसकी छोटी बहन से दूसरी शादी कर ली। दूसरी पत्नी से उसके तीन बच्चे हुए, जबकि बाद में पहली पत्नी से भी दो संतानें पैदा हुईं। आत्महत्या करने वाली तीन बच्चियों में से दो दूसरी पत्नी की बेटियां थीं, जबकि एक पहली पत्नी की बेटी थी। दोनों पत्नियां और चेतन अपने बच्चों के साथ एक ही घर में रहते थे. लड़कियों ने 3 और 4 फरवरी की रात करीब 2:30 बजे एक इमारत की 9वीं मंजिल से छलांग लगाई थी. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है. यह घटना गाजियाबाद के थाना टीला मोड़ क्षेत्र स्थित भारत सिटी की है.
 

---- समाप्त ----
