गाजियाबाद ट्रिपल सुसाइड: वो 'सीक्रेट डायरी' जिसमें तीन बहनों ने लिखी थीं अपनी फेवरेट चीजें, जानिए लिस्ट में क्या-क्या?

गाजियाबाद के भारत सिटी इलाके में तीन सगी बहनों ने बुधवार देर रात सामूहिक आत्महत्या कर ली. शेयर ट्रेडिंग में दो करोड़ के कर्जदार पिता चेतन कुमार ने 15 दिन पहले बच्चों का मोबाइल बेच दिया था और 10 दिन पहले उनका सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर दिया था. इस डिजिटल पाबंदी और कोरियन ड्रामा से दूरी को बहनें बर्दाश्त नहीं कर पाईं. पुलिस को मौके से मिली डायरी में 'ट्रू लाइफ स्टोरी' के नाम से सुसाइड नोट मिला है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण गिरने की वजह से अत्यधिक खून बहना बताया गया है.

और पढ़ें

'कोरियन हमारी जान थी, तुमने छुड़ाने की हिम्मत कैसे की?'

मृतक बहनों ने डायरी में अपने पिता को संबोधित करते हुए लिखा कि कोरियन और के-पॉप उनकी जान थे. सुसाइड नोट के शब्द रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं, जिसमें लिखा है, "लो छुड़वाओगे हमसे कोरियन... तुमने हिम्मत भी कैसे की हमारी जान छुड़वाने की? अब देख लिया सबूत, यकीन हो गया कि कोरियन ही हमारी जान है."

बच्चियों ने साफ लिखा कि वे अपने घर वालों से ज्यादा कोरियन एक्टर्स और के-पॉप ग्रुप्स को चाहती थीं. उनके लिए कोरियन कल्चर से दूर होना मौत से भी बदतर था. फिलहाल, पुलिस इस डायरी की जांच कर रही है.

भारतीय पहचान से नफरत और शादी का खौफ

डायरी के पन्नों में भारतीय संस्कृति और बॉलीवुड के प्रति गहरी नफरत साफ दिखी. बच्चियों ने लिखा कि उन्हें इंडिया के आदमी से शादी करने के नाम से ही टेंशन होती थी. वे केवल कोरियन युवकों को पसंद करती थीं.

Advertisement

घर के छोटे बच्चे 'देवु' को भी वे कोरियन बनाना चाहती थीं, लेकिन घर वालों द्वारा उसे 'बॉलीवुड' और 'इंडियन' की तरह पालने पर उन्होंने उसे अपना दुश्मन मान लिया था. सुसाइड नोट में यह भी लिखा है कि "मार खाने से अच्छा है कि मरना", हालांकि शरीर पर चोट के निशान नहीं मिले हैं.

डिजिटल एडिक्शन और खेलों की लंबी लिस्ट

पुलिस ने बच्चों का पुराना मोबाइल जब्त कर फोरेंसिक जांच के लिए भेजा है. डायरी में बच्चियों ने अपनी पसंद की 19 चीजों की लिस्ट छोड़ी है, जिसमें कोरियन बीएल ड्रामा, चाइनीज और थाईलैंड के शो, और 'इविल नन', 'आइसक्रीम मैन' जैसे हॉरर गेम्स शामिल हैं.

आर्थिक तंगी के कारण पिता ने फोन बेचकर घर का बिजली रिचार्ज कराया था, जिससे बच्चियां सदमे में थीं. पुलिस अब उन फोन्स को रिकवर करने की कोशिश कर रही है जिन्हें पिता ने पैसों की तंगी के कारण बेच दिया था.

ये थीं फेवरेट चीजें

कोरियन एक्टर और के-पोप ऑल ग्रुप एंड कोरियन मूवीज व कोरियन बीएल ड्रामा

चाइना एक्टर-चाइना सोंग्स-चाइना मूवीज और चाइना बीएल

थाइलैंड एक्टर एंड थाइ सोम्स और थाइ मूवीज व थाइ बीएल ड्रामा

जापानी एक्टर एंड जापानी सोंग्स और जापानी मूवीज व जापानी बीएल ड्रामा

अमेरिका एंड लंदन के एक्टर, उनकी मूवीज, वेडनेसडे एडम्स, इंग्लिश ऑल सॉग्स, हॉलीवुड

पोपी प्ले टाइम गेम एंड करैक्ट्रस, द बेबी इन येलो गेम, इविल नन, आइसक्रीम मेन गेम, आइस गेम, टैक्नो गेमर्स गेम प्ले (उज्जवल गेमर्स)

Advertisement

डोरामोन कार्टून, शिनवेन कार्टून, पीजे मास्क कार्टून, मशा एंड द बीयर कार्टून, शिमोर एंड शाइन कार्टून, पापा पीग कार्टून

डिज्नी फिल्मों के पात्र- प्रिंसेस एल्सा,अहाबेला, सिनड्रेला अरायल, अरोरा जासमीन, प्रिंस एंड प्रिंसेस.

बहनों ने सुसाइड नोट में लिखा है- यह हमारी पसदीदा चीजें थी, जिन्हें हम दिल से भी ज्यादा पसंद करते थे. कोरियन और के-पोप तो सबसे पहले थे. सच तो यह था कि हम तीनों 'देवु' को अपना बनाना चाहते थे पर तुम लोगों ने मौका ही नहीं दिया. उसको अमायरा, अक्षिता और अनाया बता दिया, उसे बॉलीवुड बना दिया. जिसे हम हेट करते थे.

---- समाप्त ----

इनपुट- हिमांशु मिश्रा, मयंक गौड़, अरविंद ओझा