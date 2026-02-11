WhatsApp पर लड़कियों की फोटो भेजकर होती थी डील, गाजियाबाद के 4 स्टार होटल में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़

गाजियाबाद के कौशाम्बी थाना क्षेत्र में स्थित 4 स्टार होटल सरोवर पोर्टिको में चल रहे एक हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का पुलिस ने पर्दाफाश किया है. महागुन मॉल, सेक्टर-3F वैशाली स्थित इस लग्जरी होटल में महंगे रूम और सूट्स की आड़ में लंबे समय से अवैध देह व्यापार का नेटवर्क संचालित किया जा रहा था.

पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि होटल में सुनियोजित तरीके से हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट चल रहा है. इसके बाद सहायक पुलिस आयुक्त इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव के नेतृत्व में थाना कौशाम्बी पुलिस टीम ने होटल में सर्च और रेस्क्यू अभियान चलाया.

4 स्टार होटल के महंगे सूट्स में चल रहा था सेक्स रैकेट

जांच में सामने आया कि गिरोह व्हाट्सएप के जरिए ग्राहकों को सैकड़ों लड़कियों की तस्वीरें भेजता था. ग्राहक फोटो देखकर पसंद करता था और फिर उसे होटल बुलाया जाता था. होटल के महंगे कमरों और सूट्स में इस अवैध धंधे को अंजाम दिया जाता था.

छापेमारी के दौरान पुलिस ने 11 महिलाओं को रेस्क्यू किया. बताया गया कि विदेशी युवतियों की तस्वीरें भी क्लाइंट्स को भेजी जाती थीं. पुलिस ने मौके से राहुल शर्मा निवासी वैशाली, अंकित चौहान निवासी अलीगढ़ और सुनील निवासी अलीगढ़ को गिरफ्तार किया है. राहुल शर्मा इस गिरोह का संचालक और होटल में मैनेजर बताया जा रहा है.

चार आरोपी फरार, पुलिस पूरे रैकेट की कड़ियां जोड़ने में जुटी



आरोपियों के कब्जे से गांजा और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है. पूछताछ में खुलासा हुआ कि महिलाओं को नौकरी और पैसों का लालच देकर इस धंधे में शामिल किया जाता था. पुलिस ने अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.



