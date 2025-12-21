scorecardresearch
 
रैपिड रेल के खाली कोच में 'गंदी बात'... सीट पर कपल ने की अश्लील हरकत, वीडियो हो रहा वायरल

गाजियाबाद के मोदीनगर नॉर्थ स्टेशन पर रैपिड रेल के कोच में एक युवक-युवती ने अश्लील हरकतें कीं. इसका वीडियो वायरल सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है. यह घटना ट्रेन के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी. वीडियो सामने आने के बाद National Capital Region Transport Corporation (NCRTC) ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

रैपिड रेल के कोच में की आपत्तिजनक हरकत. (Photo: Screengrab)
गाजियाबाद के मोदीनगर में नमो भारत ट्रेन में युवक-युवती द्वारा की गई आपत्तिजनक हरकतों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से हड़कंप मच गया है. वायरल वीडियो मोदीनगर नॉर्थ स्टेशन का बताया जा रहा है. ट्रेन के कोच में लगे सीसीटीवी कैमरों में यह पूरी घटना कैद हो गई है. चलती ट्रेन में एक युवक और युवती की शर्मसार करने वाली हरकतों का वीडियो सामने आया तो विभाग ने जांच के आदेश दिए हैं.

वायरल वीडियो में युवक और युवती चलती ट्रेन के कोच में सीट बैठे दिखाई दे रहे हैं. ट्रेन में कम भीड़ थी, आसपास कोई नहीं था. इसी दौरान चलती ट्रेन में युवक-युवती ने अश्लील हरकतें कीं. इस घटना से जुड़े चार वीडियो क्लिप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहे हैं.

वीडियो सामने आने के बाद आम लोगों में नाराजगी देखी गई. वहीं सोशल मीडिया पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अनुशासन और शालीनता बनाए रखने की मांग उठ रही है. सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं समाज और युवाओं पर गलत प्रभाव डालती हैं.

यह भी पढ़ें: दिल्ली मेट्रो में अश्लील हरकत करने वाले युवक पर केस दर्ज, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था वीडियो

मामले को गंभीरता से लेते हुए रैपिड रेल अधिकारियों ने पड़ताल शुरू कर दी है. NCRTC के प्रवक्ता ने बताया कि संबंधित सीसीटीवी फुटेज की गहन जांच की जा रही है. आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. हालांकि वायरल वीडियो बीते महीने का है, जो ट्रेन के अंदर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए थे. इन वीडियो को मोबाइल से रिकॉर्ड कर किसी के द्वारा वायरल किया गया है.

NCRTC के प्रवक्ता ने बताया कि इस मामले में एक कर्मचारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गई, जबकि जांच अभी जारी है. ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए एक जागरूकता कैंपेन भी NCTRC द्वारा चलाया जाएगा. वहीं अधिकारियों ने यात्रियों से सार्वजनिक स्थानों पर मर्यादा बनाए रखने की अपील की है और स्पष्ट किया है कि नमो भारत ट्रेन जैसे आधुनिक सार्वजनिक परिवहन साधनों में इस तरह की गतिविधियों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

