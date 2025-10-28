गाजियाबाद: CM योगी और सनातन पर आपत्तिजनक कमेंट करने वाली फरजाना के साथ मारपीट, हिंदू रक्षा दल ने कहा- 'लड़की का दिमाग दुरुस्त कर दिया'

गाजियाबाद के तुलसी निकेतन इलाके में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सनातन धर्म पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाली नाबालिग फरजाना के वायरल वीडियो को लेकर जमकर हंगामा हुआ. हिंदू संगठनों से जुड़े लोग लड़की के घर पहुंचे और नारेबाजी करते हुए उसके साथ मारपीट की. पुलिस ने फरजाना के खिलाफ पहले ही मुकदमा दर्ज कर लिया था, वहीं अब हंगामा करने वाले प्रदर्शनकारियों पर भी केस दर्ज किया जा रहा है.

दरअसल, 23 अक्टूबर को एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें नाबालिग फरजाना, सीएम योगी, गृहमंत्री अमित शाह और हिंदू धार्मिक भावनाओं के खिलाफ आपत्तिजनक बातें कह रही थी. मामला सामने आने के बाद थाना टीला मोड़ पुलिस ने फरजाना के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी. पुलिस जांच में पता चला है कि फरजाना नाबालिग है और पिछले छह महीने से घर से बाहर रह रही थी.

सोमवार को इस मामले ने और तूल पकड़ा जब कुछ हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता फरजाना के घर पहुंचे. उन्होंने वहां हंगामा किया, अभद्र भाषा का प्रयोग किया और लड़की के साथ मारपीट भी की. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने "योगी के सम्मान में हिंदू रक्षा दल मैदान में" और "जय गोमाता" जैसे नारे लगाए. इस घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है.

पिंकी चौधरी का बयान: 'हमने लड़की का दिमाग दुरुस्त किया है'

हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने अपने कार्यकर्ताओं का बचाव करते हुए एक विवादित बयान दिया. उन्होंने कहा, "हमने लड़की का दिमाग दुरुस्त किया है, उसकी पिटाई की है. जो भी योगी या सनातन के विरोध में बोलेगा, उसका यही हाल होगा." उन्होंने कहा कि उन्हें कानूनी प्रक्रिया की कोई चिंता नहीं है और वे धर्म और गाय के सम्मान में मैदान में डटे रहेंगे.

पुलिस दोनों पक्षों पर कर रही कार्रवाई

एसीपी शालीमार गार्डन अतुल कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस ने दोनों पक्षों की पहचान कर ली है. फरजाना के खिलाफ पहले से एफआईआर दर्ज है. वहीं, प्रदर्शन के दौरान अभद्रता और मारपीट करने वाले हिंदू संगठन से जुड़े लोगों के खिलाफ भी अब मुकदमा दर्ज किया जा रहा है. पुलिस ने कहा कि दोनों पक्षों के विरुद्ध तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी और प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करने की तैयारी चल रही है.

