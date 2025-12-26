PM मोदी का कार्यक्रम खत्म होते ही गमलों की मच गई लूट, टूट पड़े लोग- VIDEO

लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के समाप्त होते ही शहर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई, जिसने राजधानी को शर्मसार कर दिया. राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के उद्घाटन के बाद वहां और आसपास सजावट के लिए लगाए गए गमले लोगों द्वारा चोरी किए जाने के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए हैं.

और पढ़ें

दरअसल, गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के उद्घाटन के लिए लखनऊ पहुंचे थे. इस दौरान पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन और आदर्शों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया.

इस मौके पर प्रेरणा स्थल और उसके आसपास के इलाकों को भव्य तरीके से सजाया गया था. लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) और नगर निगम की ओर से राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल मार्ग, ग्रीन कॉरिडोर और वसंत कुंज रोड पर छोटे-छोटे आकर्षक गमले और हैंगिंग वॉल लगाई गई थीं, ताकि शहर हराभरा और सुंदर दिखाई दे.

वाहनों में भरकर गमले ले जाने लगे लोग

लेकिन प्रधानमंत्री के रवाना होते ही हालात बदले और ग्रीन कॉरिडोर की खूबसूरती पर ग्रहण लग गया. एलडीए और नगर निगम ने समूचे क्षेत्र को सुसज्जित करने हेतु जिन गमलों को दीवार पर लगाया था उन्हें लोगों ने अपने वाहनों में भरकर घर ले जाना शुरू कर दिया. कुछ लोग इन्हें हाथ में लेकर तो कुछ दोपहिया और चारपहिया वाहनों पर लादकर ले जाते दिखाई दिए.

Advertisement

यह भी पढ़ें: 'मर्सिडीज वाला गमले चुरा ले गया', सीएम योगी ने शेयर किया लखनऊ में चोरी का ये किस्सा

जिस सौंदर्य को निखारने में प्रशासन ने भारी राशि व्यय की थी, उसे चंद घंटों में उजाड़ दिया गया. लोगों की इस हरकत ने शहर की छवि को धूमिल किया है. यह पूरी घटना वहां मौजूद लोगों ने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर ली. देखते ही देखते गमला चोरी के ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए.

सोशल मीडिया यूजर्स ने कहा कि जहां एक तरफ नगर निगम सौंदर्यीकरण के लिए प्रयासरत है तो वहीं समाज का एक वर्ग अपनी संकीर्ण सोच के कारण सौंदर्यीकरण को नष्ट कर रहा है. सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या इस मामले में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कोई एक्शन होगा.

---- समाप्त ----