'मर्सिडीज वाला गमले चुरा ले गया', सीएम योगी ने शेयर किया लखनऊ में चोरी का ये किस्सा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान हुई एक घटना का किस्सा साझा किया. उन्होंने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में एक मर्सिडीज कार का मालिक सड़क पर सजावट के लिए रखे फूलों के गमले चुराते हुए पकड़ा गया. मुख्यमंत्री ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि एक मर्सिडीज कार के मालिक के लिए गमले की क्या कीमत हो सकती है.

सीएम योगी आदित्यनाथ (Photo- PTI)
सीएम योगी आदित्यनाथ (Photo- PTI)

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को एक मर्सिडीज कार के मालिक का किस्सा साझा किया. कार मालिक जी-20 सम्मेलन के लिए रखे गए फूलों के गमले चुराते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया था. 

बकौल मुख्यमंत्री योगी- "लखनऊ में जी-20 शिखर सम्मेलन हुआ था. हमने जी-20 सड़क बनवाई, उसे सजाया और वहां फूलों के गमले रखे. हमने वहां पर सीसीटीवी भी लगवाए. एक दिन, मैंने सीसीटीवी फुटेज में देखा कि फूलों के गमले गायब हो गए थे. मैंने देखा कि कोई मर्सिडीज (कार) में आया और गमले लेकर चला गया."

बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, "अब आप सोचिए कि एक मर्सिडीज कार और एक गमले की क्या कीमत होती है." मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर वह व्यक्ति पकड़ा नहीं जाता, तो प्रशासन का अच्छा काम प्रभावित होता. उन्होंने निर्देश दिया कि गमले ले जाने वाले व्यक्ति को सीसीटीवी फुटेज दिखाई जाए. 

योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा, "उस व्यक्ति को बताया गया कि कुछ गमले गायब हो गए हैं और सीसीटीवी फुटेज में उसकी गाड़ी और चेहरा दिखाई दे रहा है. इसके बाद उस व्यक्ति को छोड़ दिया गया. यह तो स्थिति है."

दीक्षांत समारोह में बोलते हुए उन्होंने कहा, "(शैक्षणिक) संस्थानों को हमें तकनीक के साथ-साथ मूल्यों से भी जोड़ना चाहिए ताकि हम 'विकसित भारत' के रूप में एक मजबूत इमारत का निर्माण कर सकें." बता दें कि लखनऊ में फरवरी 2023 में तीन दिवसीय जी-20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप (DEWG) की बैठक आयोजित की गई थी. 

