फतेहपुर में बांग्लादेश सरकार के खिलाफ विहिप और हिंदू संगठनों का प्रदर्शन, पुतला दहन कर जताया आक्रोश

बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक युवक के साथ हुई मोब लिंचिंग की घटना को लेकर देशभर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में विश्व हिंदू परिषद और अन्य हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया. इस प्रदर्शन के दौरान संगठनों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का विरोध किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की.

फतेहपुर शहर में हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता एकजुट होकर सड़कों पर उतरे. प्रदर्शनकारी पूरे शहर में घूमते हुए विरोध जताते रहे. इसके बाद शहर के पत्थर कटा चौराहे पर पहुंचकर बांग्लादेश सरकार का पुतला दहन किया गया. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए और वहां मौजूद लोगों का ध्यान इस मुद्दे की ओर खींचा.

बांग्लादेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन

प्रदर्शन के दौरान विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय उपाध्यक्ष वीरेंद्र पाण्डेय ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं और अब हालिया मोब लिंचिंग की घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया है. उन्होंने कहा कि यह केवल एक व्यक्ति पर हमला नहीं है, बल्कि पूरे हिंदू समाज पर प्रहार है.

प्रदर्शन के दौरान माहौल तनावपूर्ण रहा

वीरेंद्र पाण्डेय ने भारत सरकार से मांग की कि वह बांग्लादेश सरकार के खिलाफ सख्त रुख अपनाए और वहां रहने वाले हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाए. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर भारत सरकार ने इस मामले में ठोस कार्रवाई नहीं की तो देश का हिंदू समाज आर पार की लड़ाई लड़ने को मजबूर होगा. प्रदर्शन के दौरान माहौल तनावपूर्ण रहा, हालांकि स्थिति शांतिपूर्ण बनी रही. पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद रहा और सुरक्षा व्यवस्था संभाले रहा.

