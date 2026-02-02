scorecardresearch
 
रेलवे फाटक बंद, ट्रैक पर फंसी कार और सामने से आती स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस... इटावा का VIDEO VIRAL

इटावा के भरथना रेलवे स्टेशन के पास एक बड़ा रेल हादसा होते-होते बचा. दिल्ली-हावड़ा रेल मार्ग पर फाटक बंद होने के बावजूद एक कार चालक ने ट्रैक पार करने की कोशिश की और कार बीच में ही फंस गई. तभी सामने से आ रही शताब्दी एक्सप्रेस को देख लोगों की सांसें थम गईं.

इटावा में रेलवे फाटक के बीच फंसी कार (Photo- Screengrab)
Uttar Pradesh News: इटावा जिले के भरथना रेलवे स्टेशन क्षेत्र में रेलवे क्रॉसिंग संख्या-20 बी पर एक कार रेलवे ट्रैक के बीच फंस गई. कार चालक ने जल्दबाजी में बंद फाटक के बीच से निकलने का प्रयास किया था, तभी नई दिल्ली-लखनऊ स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस तेज रफ्तार में वहां पहुंच गई. 

चालक ने घबराकर कार को किसी तरह किनारे खड़ा किया और खुद हट गया, जिसके कुछ ही सेकंड बाद ट्रेन वहां से गुजर गई. इस लापरवाही के बाद गेटमैन हरिओम को सस्पेंड कर दिया गया है. स्टेशन मास्टर ने उच्च अधिकारियों को मेमो जारी कर पूरी घटना की जानकारी दी.

शनिवार रात घटना के समय वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने इस पूरी मंजर को अपने मोबाइल में कैद कर लिया. वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे ट्रेन और कार के बीच महज कुछ ही इंच की दूरी बची थी. जैसे ही ट्रेन गुजरी, आसपास खड़े लोगों ने राहत की सांस ली. हालांकि, जैसे ही फाटक खुला, कार चालक अपनी गाड़ी लेकर मौके से फरार हो गया. इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होते ही रेलवे महकमे में हड़कंप मच गया है.

लापरवाही पर एक्शन और जांच के आदेश

रेलवे प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए गेटमैन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. अधिकारियों का कहना है कि कार चालक की लापरवाही से सैकड़ों यात्रियों की जान खतरे में पड़ सकती थी. स्टेशन मास्टर की रिपोर्ट के बाद मामले की उच्च स्तरीय जांच शुरू कर दी गई है. रेलवे ने साफ किया है कि पूरी जांच के बाद ही हादसे की असल जिम्मेदारी तय की जाएगी और दोषियों पर कार्रवाई होगी.

