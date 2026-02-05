scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

इटावा में हिस्ट्रीशीटर ने सिपाही को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, कार भी तोड़ डाली

यूपी के इटावा में रजा मस्जिद से नमाज पढ़कर लौट रहे जेल सिपाही अर्श मलिक पर एक हिस्ट्रीशीटर ने हमला कर दिया. आरोपी ने रंगदारी के इरादे से कार रोककर सिपाही से मारपीट की और वाहन में तोड़फोड़ की. पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

Advertisement
X
सिपाही से मारपीट करने वाला अरेस्ट (Photo: Screengrab)
सिपाही से मारपीट करने वाला अरेस्ट (Photo: Screengrab)

यूपी के इटावा में नमाज पढ़कर लौट रहे महोला जेल में तैनात एक सिपाही को हिस्ट्रीशीटर बदमाश ने रंगदारी वसूलने के इरादे से रोक लिया. विरोध करने पर आरोपी ने सिपाही के साथ मारपीट की और कार में भी जमकर तोड़फोड़ की. 

घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया और थोड़ी ही देर में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. फिलहाल, उसे जेल भेज दिया गया है. सिपाही पर हमला मंगलवार रात हुआ था. 

आपको बता दें कि मुरादाबाद जिला के निवासी अर्श मलिक महोला जेल में सिपाही के पद पर तैनात है. अर्श मलिक ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि मंगलवार रात वह शहर की रजा मस्जिद से इशा की नमाज अदा करने के बाद जेलर की कार से महोला जेल लौट रहा था. जैसे ही वह शहर के कुनैरा मोड़ पर पहुंचा, तभी अचानक एक कार ने उसकी गाड़ी के आगे आकर रास्ता रोक लिया.  

सम्बंधित ख़बरें

Etawah Majar
इटावा: शबे बरात पर मजार से क्यों लौटाए गए लोग?
Muslim community people were turned away on Shab-e-Barat, the way to the shrine was closed
शबे बरात पर लौटाए गए लोग, इटावा में सैयद बाबा की मजार पर बुलडोजर की आशंका
car stuck between railway gates in Etawah (Photo - Screengrab)
रेलवे फाटक बंद, ट्रैक पर फंसी कार और सामने से आती स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस...
इटावा में प्रतिबंधित कफ सिरप जब्त
महिला, जिसको बेहोश करके उसका बच्चा चुरा लिया गया. (Photo: Screengrab)
लड्डू खिलाकर किया बेहोश, फिर चुरा ले गया बच्चा... ट्रेन से 10 माह का मासूम चोरी

आरोप है कि कार से उतरे व्यक्ति ने खुद को सिकंदर यादव निवासी कुनैरा बताते हुए उससे रंगदारी की मांग शुरू कर दी. जब सिपाही ने इसका विरोध किया और खुद को जेल कर्मी बताते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की, तो आरोपी उग्र हो गया. उसने गाली-गलौज करते हुए कार में तोड़फोड़ शुरू कर दी. शीशे तोड़ दिए गए और वाहन को नुकसान पहुंचाया गया. आरोपी ने सिपाही को कार से बाहर खींच लिया और सड़क पर दौड़ा-दौड़ा कर पीटना शुरू कर दिया. अचानक हुई इस घटना से मौके पर मौजूद लोग भी सहम गए.

Advertisement

मारपीट के दौरान सिपाही को गंभीर चोटें आईं. इसी बीच पीएसी के सिपाहियों ने स्थिति को भांपते हुए बीच-बचाव किया और घायल सिपाही को आरोपी के चंगुल से छुड़ाया. इसके बाद भी आरोपी सिपाही पर हमला करता रहा.

फौरन घटना की सूचना पुलिस को दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल सिपाही को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया. पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर रंगदारी, मारपीट, धमकी और तोड़फोड़ की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया.

थाना प्रभारी के अनुसार, आरोपी सिकंदर यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपी थाने का हिस्ट्रीशीटर है और उसके खिलाफ पहले से 16 आपराधिक मामले दर्ज हैं. इनमें मारपीट, लूट, धमकी और अन्य संगीन अपराध शामिल हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    संसद बजट सत्र लाइव
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement