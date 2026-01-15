scorecardresearch
 
UP: तीन महीने बाद Youtuber अपनी दो बहनों के साथ गिरफ्तार, जानें वजह

इटावा के विजय नगर चौराहा पर परचून दुकान में हुई मारपीट और तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने करीब तीन महीने बाद कार्रवाई की है. आरोपी यूट्यूबर अश्वि यादव और उसकी बहन नीतू यादव को शांति भंग की धाराओं में गिरफ्तार किया गया. मामले में देरी को लेकर पुलिस की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं.

यूट्यूबर अपनी दो बहनों के साथ गिरफ्तार (Photo: Amit Tiwari/ITG)
इटावा के विजय नगर चौराहा स्थित एक परचून की दुकान पर हुए हंगामे और मारपीट के मामले में पुलिस ने करीब तीन महीने बाद कार्रवाई करते हुए आरोपी यूट्यूबर और उसकी बहन को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने दोनों बहनों के खिलाफ शांति भंग की धाराओं में चालान किया है. इस कार्रवाई को लेकर एक बार फिर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि मामला गंभीर मारपीट, तोड़फोड़ और धमकी से जुड़ा था.

यह पूरा मामला 29 सितंबर की रात का है. रामनगर निवासी शिवचंद की विजय नगर चौराहा पर जनरल स्टोर की दुकान है. रात में दुकान बंद करते समय फ्रेंड्स कॉलोनी निवासी शिवम यादव अपने तीन से चार साथियों के साथ वहां पहुंचा. उसने दुकान से सामान लिया, लेकिन पैसे मांगने पर देने से इनकार कर दिया और गाली गलौज करने लगा. विरोध करने पर उसने फोन कर अपनी बहन यूट्यूबर अश्वि यादव और नीतू यादव को बुला लिया.

दुकान से सामान लेने के बाद पैसे मांगने पर शुरू हुआ विवाद

कुछ ही देर में दोनों बहनें दो कारों से मौके पर पहुंचीं और भाई का पक्ष लेते हुए दुकान पर हंगामा शुरू कर दिया. आरोप है कि सभी ने मिलकर दुकान के बाहर खड़ी बाइक तोड़ दी और दुकान के अंदर रखे सामान में भी तोड़फोड़ की. शिवचंद का आरोप है कि शिवम यादव ने उसके कान पर थप्पड़ मारा, जिससे उसका कान का पर्दा फट गया. इसके बाद दोनों बहनों ने भी दुकान में घुसकर मारपीट, गाली गलौज और धमकियां दीं.

भाई के समर्थन में पहुंचीं यूट्यूबर बहनें, मचा हंगामा

घटना के दौरान एक आरोपी कार की छत पर चढ़कर खुलेआम धमकी देता रहा. यह पूरा घटनाक्रम मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड हो गया और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. पीड़ित ने आरोप लगाया कि शिकायत लेकर थाने पहुंचने पर हेड कांस्टेबल मोहित विकल ने उसकी तहरीर फाड़ दी और घायल कान पर थप्पड़ मारा. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था. अब तीन महीने बाद दोनों बहनों की गिरफ्तारी हुई है. बताया जा रहा है कि यूट्यूबर अश्वि यादव अपने डांस रील्स के कारण क्षेत्र में काफी चर्चित है और सोशल मीडिया पर उसके हजारों फॉलोअर्स हैं.

