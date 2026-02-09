scorecardresearch
 
UP: देवर की शादी तय होने से नाराज थी भाभी, बारात जाने से पहले दे दी जान

इटावा में एक महिला अपने देवर की शादी तय होने से नाराज थी. जिसके चलते उसने शादी से दो दिन पहले फांसी लगा ली. बताया जा रहा है कि महिला के देवर की बारात 10 फरवरी को जानी थी.

पुष्पा देवी, जिसने देवर की शादी तय होने पर जान दे दी. (Photo: Screengrab)
उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के अहिबरनपुरा गांव में रविवार को एक महिला पुष्पा देवी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. पुष्पा देवी के देवर की दो दिन बाद बारात जानी थी. उसके इस कदम से घर में खुशियों की जगह मातम का माहौल हो गया. मृतक महिला के पति शेर सिंह ने बताया कि वह मेरे भाई की शादी तय होने से नाराज थी. जिसकी बारात 10 फरवरी को जानी थी.

शेर सिंह ने बताया कि मेरी पत्नी के छोटे भाई से संबंध हो गए थे और लगातार नजदीकियां बनी हुई थी. यही वजह थी कि हम लोगों ने छोटे भाई को बाहर भी भेज दिया था. मेरी पत्नी अलग घर में रहती थी. मेरे दो बच्चे भी हैं. एक बच्चा 10 वर्ष का था. जबकि दूसरा 7 वर्ष का है. इसके बावजूद भी वह उससे मिलती रहती थी. 

देवर से झगड़े के बाद कमरे में जाकर लगा ली फांसी

शेर सिंह यहीं नहीं रुके, उन्होंने बताया कि मेरा छोटा भाई शादी तय हो जाने पर गांव आया था. उसके आने पर मेरी पत्नी उसके घर मिलने गई. जिसके बाद दोनों के बीच बहस हो गई. इस दौरान दोनों के बीच खूब झगड़ा हुआ था. घर आने के बाद पत्नी ने फांसी लगा ली. जब मेरे बच्चों ने उसे फांसी के फंदे पर लटका देखा तो रोने लगे. 

जिसके बाद हम और अन्य परिजन भी पहुंच गए. घटना की सूचना पुलिस को दी गई. जिसके बाद मौके पर पुलिस भी पहुंच गई. पुलिस ने बताया कि पुष्पा देवी नामक एक महिला ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. परिजनों से बात करने पर पता चला है कि वह देवर की शादी तय होने से नाराज थी. महिला की शादी 2011 में शेर सिंह से हुई थी. फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजवा दिया गया है. आगे की कार्रवाई जारी है. महिला का पति शेर सिंह बाहर नौकरी करता है. 

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

