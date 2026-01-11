scorecardresearch
 
UP: एटा में 2 बाइकों की आमने-सामने की भिड़ंत, 3 की मौत और एक घायल

एटा में एक दर्दनाक हादसा हो गया. जहां दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने भिड़ंत हो गई. जिससे 3 लोगों की मौत हो गई. जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया. जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

इटावा में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत. (Photo: Representational )
उत्तर प्रदेश के एटा जिले में शनिवार को दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने की टक्कर में तीन लोगों की मौत हो गई. जबकि इस भिड़ंत में एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. अधिकारी के मुताबिक यह हादसा शनिवार रात अवगढ़ इलाके में बरई कल्याणपुर मोड़ के पास हुआ. 

चश्मदीदों का कहना है कि दोनों मोटरसाइकिलें बहुत तेज़ रफ़्तार से चल रही थीं. घने कोहरे के कारण कम विजिबिलिटी की वजह से ड्राइवरों ने मोड़ के पास कंट्रोल खो दिया, जिससे आमने-सामने की टक्कर हो गई. पुलिस ने बताया कि टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि चारों सवार सड़क पर गिर गए.

पुलिस ने शुरू की हादसे की वजह की जांच 

स्थानीय लोगों ने पुलिस को हादसे की जानकारी दी और सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची. घायलों को एटा के वीरांगना अवंतीबाई मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया. अवगढ़ के स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) अखिलेश दीक्षित ने बताया कि डॉक्टरों ने ज्ञान सिंह (45), प्रदीप (30) और गौरव (28) को मृत घोषित कर दिया, जबकि छोटू (35) को इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है.

पुलिस ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. SHO ने बताया कि शुरुआती जांच से पता चलता है कि तेज़ रफ़्तार और लापरवाही हादसे की वजह थी. मामले में आगे की जांच की जा रही है. 

