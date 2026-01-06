SUV के ब्रेक लगते ही सनरूफ से टकराया सीना... ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महानार्यमन के एक्सीडेंट का सामने आया वीडियो

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे और ग्वालियर राजघराने के वारिस महानार्यमन सिंधिया सोमवार को शिवपुरी दौरे के दौरान एक हादसे का शिकार हो गए. कोलारस विधानसभा क्षेत्र में समर्थकों का अभिवादन करते समय कार के ड्राइवर द्वारा अचानक ब्रेक लगाए जाने से उनके सीने में चोट आई. उन्हें तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया.

और पढ़ें

मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष महानार्यमन सिंधिया शिवपुरी के कोलारस में आयोजित एक युवा सम्मेलन और कॉलेज ग्राउंड में चल रहे क्रिकेट टूर्नामेंट में शामिल होने पहुंचे थे. घटना के समय महानार्यमन अपनी कार की सनरूफ से बाहर निकलकर समर्थकों की ओर हाथ हिलाकर उनका अभिवादन कर रहे थे.

इसी दौरान भीड़ या किसी के सामने आ जाने के कारण ड्राइवर ने अचानक जोर से ब्रेक लगा दिया. झटका इतना तेज था कि महानार्यमन का सीना कार के हिस्से से टकरा गया. शुरुआत में उन्होंने कोई दिक्कत महसूस नहीं की, लेकिन कुछ देर बाद सीने में तेज दर्द होने पर उन्हें शिवपुरी जिला अस्पताल ले जाया गया. देखें VIDEO:-

CMHO संजय ऋषेश्वर के मुताबिक, "महानार्यमन को मांसपेशियों में खिंचाव और चोट आई थी. डॉक्टरों ने उनका ECG और एक्स-रे किया. हालांकि दोनों जांचें नॉर्मल थीं. उन्हें करीब 40 मिनट तक डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया और फिर दवाइयां देकर छुट्टी दे दी गई. डॉक्टरों ने उन्हें कुछ दिनों तक विशेष बेल्ट पहनने की सलाह दी है.''

Advertisement

मंगलवार सुबह महानार्यमन सिंधिया का दोबारा हेल्थ चेकअप किया जाएगा. फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है और वे आराम कर रहे हैं.

---- समाप्त ----