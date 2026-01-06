scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

SUV के ब्रेक लगते ही सनरूफ से टकराया सीना... ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महानार्यमन के एक्सीडेंट का सामने आया वीडियो

Mahanaryaman Scindia Accident Shivpuri: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महानार्यमन सिंधिया शिवपुरी में एक कार हादसे में घायल हो गए. सनरूफ से बाहर निकलकर अभिवादन के दौरान अचानक ब्रेक लगने से उन्हें सीने में चोट आई. उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, कुछ जांचों के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया.

Advertisement
X
कोलारस दौरे पर हादसे का शिकार हुए महानार्यमन सिंधिया.(Photo:Screengrab)
कोलारस दौरे पर हादसे का शिकार हुए महानार्यमन सिंधिया.(Photo:Screengrab)

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे और ग्वालियर राजघराने के वारिस महानार्यमन सिंधिया सोमवार को शिवपुरी दौरे के दौरान एक हादसे का शिकार हो गए. कोलारस विधानसभा क्षेत्र में समर्थकों का अभिवादन करते समय कार के ड्राइवर द्वारा अचानक ब्रेक लगाए जाने से उनके सीने में चोट आई. उन्हें तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया.

मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष महानार्यमन सिंधिया शिवपुरी के कोलारस में आयोजित एक युवा सम्मेलन और कॉलेज ग्राउंड में चल रहे क्रिकेट टूर्नामेंट में शामिल होने पहुंचे थे. घटना के समय महानार्यमन अपनी कार की सनरूफ से बाहर निकलकर समर्थकों की ओर हाथ हिलाकर उनका अभिवादन कर रहे थे.

इसी दौरान भीड़ या किसी के सामने आ जाने के कारण ड्राइवर ने अचानक जोर से ब्रेक लगा दिया. झटका इतना तेज था कि महानार्यमन का सीना कार के हिस्से से टकरा गया. शुरुआत में उन्होंने कोई दिक्कत महसूस नहीं की, लेकिन कुछ देर बाद सीने में तेज दर्द होने पर उन्हें शिवपुरी जिला अस्पताल ले जाया गया. देखें VIDEO:- 

सम्बंधित ख़बरें

Elon Musk starlink
सिंधिया ने किया ट्वीट तो एलन मस्क ने दिया जवाब, भारत में स्टारलिंक की एंट्री पर क्या है अपडेट?
Sanchar Saathi app
26 लाख फोन ट्रेस, 7.23 लाख मोबाइल... सिंधिया ने गिनाईं संचार साथी ऐप की खूबियां
Sciendia on Sanchar Sathi APP
'अनिवार्य नहीं संचार साथी ऐप...', दूरसंचार मंत्री सिंधिया ने क‍िया साफ
विंटेज कार आज भी सिंधिया के जयविलास में सहेजकर रखी गई है.(Photo:ITG)
सिंधिया ने खुद ड्राइव की अपनी रॉयल विंटेज कार, सड़कों पर देखने वालों का लगा तांता
Aryaman Sindhia becomes MP Cricket President, a fierce debate on nepotism.
महानआर्यमन बने MPCA के अध्यक्ष, कांग्रेस ने BJP पर लगाए परिवारवाद के आरोप

CMHO संजय ऋषेश्वर के मुताबिक, "महानार्यमन को मांसपेशियों में खिंचाव और चोट आई थी. डॉक्टरों ने उनका ECG और एक्स-रे किया. हालांकि दोनों जांचें नॉर्मल थीं. उन्हें करीब 40 मिनट तक डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया और फिर दवाइयां देकर छुट्टी दे दी गई. डॉक्टरों ने उन्हें कुछ दिनों तक विशेष बेल्ट पहनने की सलाह दी है.''

Advertisement

मंगलवार सुबह महानार्यमन सिंधिया का दोबारा हेल्थ चेकअप किया जाएगा. फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है और वे आराम कर रहे हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement