एक पिकअप, 30 से ज्यादा लोग सवार, कंटेनर ने मारी टक्कर... खाटू श्याम से लौट रहे एटा के 11 लोगों की सड़क हादसे में मौत, मृतकों में 7 बच्चे, गांव में चीख-पुकार

राजस्थान के दौसा में हुए भीषण सड़क हादसे ने उत्तर प्रदेश के एटा जिले को भी हिला कर रख दिया है. दरअसल, इस सड़क हादसे में एटा के कोतवाली देहात क्षेत्र के असरौली गांव निवासी 11 लोगों की मौत हो गई है. साथ ही कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. मृतकों में 7 बच्चे और 4 महिलाएं शामिल बताए जा रहे हैं. घटना की सूचना मिलते ही गांव में कोहराम मच गया. स्थानीय पुलिस-प्रशासन भी मौके पर पहुंच गया है और परिजनों से संपर्क कर उनसे जानकारी जुटा रहा है.

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, असरौली गांव से एक मैक्स पिकअप में तीन दर्जन से अधिक श्रद्धालु खाटू श्यामजी के दर्शन के लिए राजस्थान गए थे. दर्शन करने के बाद सभी वापस एटा लौट रहे थे. लेकिन आज तड़के दौसा जिले के सैंथल थाना क्षेत्र में उनकी पिकअप हादसे का शिकार हो गई.

बताया जा रहा है कि पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार कंटेनर ने श्रद्धालुओं से भरी पिकअप को जोरदार टक्कर मार दी. ये टक्कर इतनी भयंकर थी कि पिकअप का पिछला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें बैठे कई लोग असमय काल के गाल में समा गए.

इस दर्दनाक हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. आसपास खून ही खून बिखर हुआ था. घायल लोग मदद की गुहार लगा रहे थे. आसपास के लोगों ने तुरंत रेस्क्यू शुरू किया. सूचना मिलते ही पुलिस भी घटनास्थल पहुंच गई. घायलों को एंबुलेंस से नजदीकी अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों ने 11 लोगों की मौत की पुष्टि की है. इसमें 9 लोग एटा के और दो फिरोजाबाद के थे.

Advertisement

असरौली गांव पहुंचे अधिकारी

गांव में पसरा मातम, परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल

उधर, जिन घरों के सदस्य खाटू श्यामजी के दर्शन के लिए गए थे, वहां अब मातम पसरा है. परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल

है. रिश्तेदार और पड़ोसी उन्हें सांत्वना देने पहुंच रहे हैं. एटा का असरौली गांव गम में डूबा हुआ है. डीएम और एसएसपी भी गांव में मौजूद हैं.

मृतकों में 7 बच्चे शामिल हैं, जिनकी उम्र 10 साल से भी कम है. वहीं, हादसे में चार महिलाओं की भी मौत हुई है. फिलहाल, शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं. अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है. वहीं, आरोपी कंटेनर चालक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. उसके वाहन को जब्त कर लिया गया है.

---- समाप्त ----