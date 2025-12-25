scorecardresearch
 
इंगेजमेंट के बाद युवक को दूसरी लड़की से हो गया प्यार... अफेयर के बीच मंगेतर के कत्ल की दर्दनाक कहानी

सगाई के बाद एक लड़की नई जिंदगी के सपने बुन रही थी. मगर उसे क्या पता था कि उसका मंगेतर ही उसकी जान ले लेगा. दरअसल, सगाई के बाद मंगेतर का गांव की दूसरी लड़की से अफेयर चलने लगा. लड़की को पता चला तो उसने विरोध किया. मगर यही विरोध उसके लिए मौत की वजह बन गया... जानिये क्या है पूरी कहानी

पुलिस ने आरोपियों को किया अरेस्ट. (Photo: Screengrab)

ये कहानी यूपी के बलरामपुर की है. सगाई और प्रेम-प्रसंग से जुड़े इस केस में परतें खुलती गईं तो इसके भीतर साजिश, धोखा और खौफनाक दास्तान सामने आई. एक लड़की की सगाई हो चुकी थी. जिस लड़के से सगाई हुई, उसका दूसरी लड़की से अफेयर शुरू हो गया. इसके बाद जो हुआ, वो दहला देने वाला है.

रेहरा बाजार थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले परिवार ने कुछ दिन पहले अपनी बेटी की सगाई बड़े अरमानों के साथ तय की थी. रिश्ता गोंडा जिले के खुरदवा गांव के इमरान से तय हुआ था. घर में खुशियों की तैयारियां चल रही थीं, रिश्तेदारों को इनवाइट किया जा चुका था और शादी के सपने बुने जा रहे थे. लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह सगाई लड़की की जिंदगी की अंतिम कहानी बन जाएगी.

इमरान की जिंदगी में इसी दौरान एक और लड़की की एंट्री हुई... गांव की ही शकीना. सोशल मीडिया पर शुरू हुई बातचीत जल्द प्रेम-प्रसंग में बदल गई. शकीना जानती थी कि इमरान की सगाई हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद दोनों का रिश्ता आगे बढ़ता चला गया. जब सगाई वाली लड़की को इस रिश्ते की भनक लगी और उसने विरोध किया, तो यही विरोध उसकी मौत की वजह बन गया.

पुलिस जांच में सामने आया कि इमरान और शकीना ने इस रुकावट को हमेशा के लिए हटाने की साजिश रच ली. इस साजिश में शकीना की मां जैनब भी शामिल हो गई. 23 दिसंबर को शकीना ने बहाने से बॉयफ्रेंड की मंगेतर को अपने घर बुलाया. लड़की शायद बातचीत और सुलह की उम्मीद लेकर वहां पहुंची थी, लेकिन उसे क्या पता था कि वह मौत के जाल में कदम रख रही है.

घर के अंदर माहौल अचानक बदल गया. पुलिस के मुताबिक, तीनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी. इसके बाद सबूत मिटाने और शक से बचने के लिए इसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई. लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई. मृतका के परिजनों को हालात संदिग्ध लगे. उन्होंने पुलिस में तहरीर दी और जांच शुरू हुई.

बलरामपुर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया. एसपी विकास कुमार के निर्देश पर टीम गठित हुई और जांच के बाद सच्चाई सामने आ गई. पूछताछ में जो सच निकला, उसने सभी को हिला दिया. प्रेम-प्रसंग, जलन और साजिश की पूरी कहानी पुलिस के सामने खुल गई.

24 दिसंबर को पुलिस ने इमरान, शकीना और उसकी मां जैनब को गिरफ्तार कर लिया. तीनों को कोर्ट में पेश किया गया. पुलिस इस पूरे मामले को लेकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई में जुटी है. जिस घर में शादी की शहनाइयां बजनी थीं, वहां अब मातम पसरा है. एक लड़की, जो नई जिंदगी के सपने देख रही थी, प्रेम-प्रसंग और साजिश की भेंट चढ़ गई.

---- समाप्त ----
रिपोर्ट: सुजीत कुमार
