scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

लव अफेयर ने ली सरपंच पत्नी की जान, पति की बेवफाई से टूटकर महिला ने लगाई फांसी, आरोपी गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के स्योहारा थाना क्षेत्र में पति के लव अफेयर से परेशान गांव की सरपंच पत्नी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. कोर्ट के आदेश पर दर्ज मुकदमे में पुलिस ने जांच के बाद पति इशरत अली को गिरफ्तार किया है. जांच में पति की भूमिका संदिग्ध और मानसिक प्रताड़ना का मामला सामने आया.

Advertisement
X
महिला सरपंच की फाइल फोटो. (Photo: Ritik Rajput/ITG)
महिला सरपंच की फाइल फोटो. (Photo: Ritik Rajput/ITG)

उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से एक बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक महिला (जो अपने ही गांव की सरपंच थी) ने पति के कथित लव अफेयर से परेशान होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. बताया जा रहा है कि महिला लंबे समय से मानसिक तनाव में थी और अपने वैवाहिक रिश्ते को बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही थी, लेकिन पति का रवैया नहीं बदला.

घटना के बाद गांव और आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई. सरपंच जैसी जिम्मेदार पद पर रहने वाली महिला द्वारा आत्महत्या किए जाने से लोग स्तब्ध रह गए. परिजनों का आरोप है कि पति की प्रताड़ना और प्रेम संबंधों ने महिला को पूरी तरह तोड़ दिया था.

यह भी पढ़ें: कार और 10 लाख रुपये नहीं मिले तो बहू को मारकर फांसी पर लटकाया, बिजनौर में नवविवाहिता की हत्या

सम्बंधित ख़बरें

बिजनौर में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या. (Photo: Representational )
कार और 10 लाख रुपये नहीं मिले तो बहू को मारकर फांसी पर लटकाया, बिजनौर में नवविवाहिता की हत्या
बिजनौर में नौकरी के नाम पर 30 लाख की ठगी
बिजनौर में 30 लाख की ठगी. (Photo: Representational )
नकली कैंडिडेट्स, फर्जी एग्जाम और फेक लेटर... आयकर विभाग में जॉब दिलाने के नाम पर 30 लाख की ठगी
Poison
'मुझे इंडिपेंडेंट होना है...', पत्नी की नौकरी की जिद पर पति से झगड़ा, दोनों ने खाया जहर
woman
पिता ने बेटे की 12 साल की दोस्त से किया रेप, स्कूल जाते हुए कार में दी थी लिफ्ट

पति के रवैये से टूटती चली गई पत्नी

मामला बिजनौर जिले के थाना स्योहारा क्षेत्र का है. पीड़िता काफी समय से पति के व्यवहार और उसके लव अफेयर को लेकर परेशान थी. घर का माहौल लगातार तनावपूर्ण बना हुआ था. महिला ने कई बार पति को समझाने की कोशिश की, मिन्नतें कीं और रिश्ता बचाने का प्रयास किया, लेकिन पति ने उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया.

Advertisement

मानसिक प्रताड़ना से जूझ रही महिला ने आखिरकार फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली. घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया और उन्होंने न्याय की मांग को लेकर आवाज उठाई.

कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ मुकदमा

पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर माननीय न्यायालय के आदेश के बाद 27 नवंबर को थाना स्योहारा में मुकदमा दर्ज किया गया. तहरीर में आरोप लगाया गया कि अभियुक्त इशरत अली पुत्र दीन मोहम्मद, निवासी ग्राम मेवानावादा, थाना स्योहारा ने अन्य नामजद लोगों के साथ मिलकर महिला को प्रताड़ित किया और मामले को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की.

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी.
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी.

जांच में सामने आई पति की भूमिका

पुलिस ने मामले की बारीकी से जांच की। गवाहों के बयान, घटनास्थल का निरीक्षण, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच की गई. जांच में अन्य नामजद लोगों की संलिप्तता सही नहीं पाई गई, जबकि पति की भूमिका गंभीर और संदिग्ध सामने आई.

इसके बाद मुकदमे में आवश्यक धाराओं में संशोधन करते हुए धारा 108 बीएनएस जोड़ी गई. थाना स्योहारा पुलिस ने 21 दिसंबर को मु0अ0सं0 448/25, धारा 25 और 108 बीएनएस में वांछित अभियुक्त इशरत अली को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ आगे की विधिक कार्रवाई जारी है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महाराष्ट्र निकाय चुनाव
    आज का राशिफल
    T20 World Cup 2026
    IPL
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement