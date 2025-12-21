लव अफेयर ने ली सरपंच पत्नी की जान, पति की बेवफाई से टूटकर महिला ने लगाई फांसी, आरोपी गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से एक बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक महिला (जो अपने ही गांव की सरपंच थी) ने पति के कथित लव अफेयर से परेशान होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. बताया जा रहा है कि महिला लंबे समय से मानसिक तनाव में थी और अपने वैवाहिक रिश्ते को बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही थी, लेकिन पति का रवैया नहीं बदला.

घटना के बाद गांव और आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई. सरपंच जैसी जिम्मेदार पद पर रहने वाली महिला द्वारा आत्महत्या किए जाने से लोग स्तब्ध रह गए. परिजनों का आरोप है कि पति की प्रताड़ना और प्रेम संबंधों ने महिला को पूरी तरह तोड़ दिया था.

पति के रवैये से टूटती चली गई पत्नी

मामला बिजनौर जिले के थाना स्योहारा क्षेत्र का है. पीड़िता काफी समय से पति के व्यवहार और उसके लव अफेयर को लेकर परेशान थी. घर का माहौल लगातार तनावपूर्ण बना हुआ था. महिला ने कई बार पति को समझाने की कोशिश की, मिन्नतें कीं और रिश्ता बचाने का प्रयास किया, लेकिन पति ने उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया.

मानसिक प्रताड़ना से जूझ रही महिला ने आखिरकार फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली. घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया और उन्होंने न्याय की मांग को लेकर आवाज उठाई.

कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ मुकदमा

पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर माननीय न्यायालय के आदेश के बाद 27 नवंबर को थाना स्योहारा में मुकदमा दर्ज किया गया. तहरीर में आरोप लगाया गया कि अभियुक्त इशरत अली पुत्र दीन मोहम्मद, निवासी ग्राम मेवानावादा, थाना स्योहारा ने अन्य नामजद लोगों के साथ मिलकर महिला को प्रताड़ित किया और मामले को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की.

जांच में सामने आई पति की भूमिका

पुलिस ने मामले की बारीकी से जांच की। गवाहों के बयान, घटनास्थल का निरीक्षण, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच की गई. जांच में अन्य नामजद लोगों की संलिप्तता सही नहीं पाई गई, जबकि पति की भूमिका गंभीर और संदिग्ध सामने आई.

इसके बाद मुकदमे में आवश्यक धाराओं में संशोधन करते हुए धारा 108 बीएनएस जोड़ी गई. थाना स्योहारा पुलिस ने 21 दिसंबर को मु0अ0सं0 448/25, धारा 25 और 108 बीएनएस में वांछित अभियुक्त इशरत अली को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ आगे की विधिक कार्रवाई जारी है.

