scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

यूपी के हापुड़ में एनकाउंटर... पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में 20 हजार का इनामी पकड़ा गया

यूपी के हापुड़ में चेकिंग के दौरान एक शातिर इनामी बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ हो गई. पुलिस को देखते ही बदमाश ने फायरिंग शुरू कर दी. इस दौरान पुलिस ने भी अपने बचाव में जवाबी फायरिंग की और गोली लगने से बदमाश घायल हो गया. इसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया और अस्पताल में भर्ती कराया है.

Advertisement
X
मुठभेड़ के दौरान बदमाश को किया अरेस्ट. (Photo: ITG)
मुठभेड़ के दौरान बदमाश को किया अरेस्ट. (Photo: ITG)

यूपी के हापुड़ में एक इनामी और शातिर लुटेरे को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया. यह कार्रवाई उस वक्त हुई, जब हाफिजपुर थाना प्रभारी प्रवीण कुमार अपनी टीम के साथ नियमित चेकिंग अभियान चला रहे थे. इस दौरान पुलिस को एक संदिग्ध व्यक्ति आता दिखाई दिया, जिसे रुकने का इशारा किया गया. पुलिस को देखते ही बदमाश ने फायरिंग शुरू कर दी और मौके से भागने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई.

क्रॉस फायरिंग के दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश गोली लगने से घायल हो गया. पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए घायल बदमाश को दबोच लिया. गिरफ्तार आरोपी 20 हजार का इनामी है और थाना बहादुरगढ़ हापुड़ से फरार चल रहा था. पुलिस के मुताबिक, आरोपी के खिलाफ हापुड़ और अमरोहा में लूट, चोरी और आर्म्स एक्ट समेत करीब आधा दर्जन मामले दर्ज हैं.

उसके कब्जे से एक तमंचा, तीन जिंदा कारतूस, एक खोखा और एक बाइक बरामद की है. घायल बदमाश को तत्काल नजदीकी अस्पताल भेजा गया, जहां उसका इलाज चल रहा है. 

सम्बंधित ख़बरें

A video of notorious gangster Feroz Khan has gone viral
गैंगस्टर फिरोज खान का वीडियो वायरल, पुलिस पर एनकाउंटर के लिए एक करोड़ की सुपारी लेने का आरोप
Robbery suspects in custody of Auraiya police (Photo - ITG)
औरैया: टीचर के घर डकैती का सनसनीखेज खुलासा, बहन का ड्राइवर निकला मास्टरमाइंड
Thawe Temple Golden Jewellery Theft Case
बिहार के थावे मंदिर लूटकांड में बड़ी कामयाबी, पुलिस एनकाउंटर के बाद आरोपी अरेस्ट
पुलिस ने टांगकर अस्पताल पहुंचाया बदमाश.(Photo:ITG)
पुलिस की बंदूक लूटने वाले बदमाश का एनकाउंटर, अब चलने लायक नहीं बचा
CCTV footage of robbery on Hapur highway (Photo - Screengrab)
हापुड़ लूट कांड का वीडियो आया सामने, 85 लाख रुपये से भरा बैग छीनकर भागे थे बदमाश

यह भी पढ़ें: औरैया: टीचर के घर डकैती का सनसनीखेज खुलासा, बहन का ड्राइवर निकला मास्टरमाइंड; एनकाउंटर में दो बदमाशों को लगी गोली

इस पूरे मामले को लेकर डीएसपी पिलखुवा अनीता चौहान ने बताया कि जनपद में अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है. चेकिंग के दौरान बदमाश द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई, जिसके जवाब में आत्मरक्षा में पुलिस को गोली चलानी पड़ी. इस दौरान इनामी को पकड़ लिया गया. 

Advertisement

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि गिरफ्तार बदमाश लंबे समय से इलाके में सक्रिय था और वारदातों को अंजाम देकर फरार हो जाता था. पुलिस का कहना है कि जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे और अपराधियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement