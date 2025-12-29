scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

औरैया: टीचर के घर डकैती का सनसनीखेज खुलासा, बहन का ड्राइवर निकला मास्टरमाइंड; एनकाउंटर में दो बदमाशों को लगी गोली

औरैया पुलिस ने शिक्षक अनूप तिवारी के घर हुई बड़ी लूट का पर्दाफाश कर दिया है. इस पूरी वारदात की साजिश लखनऊ में रहने वाली शिक्षक की बहन के ड्राइवर ने रची थी. पुलिस मुठभेड़ के बाद मास्टरमाइंड ड्राइवर समेत तीन बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके पास से भारी मात्रा में सोना-चांदी और नकदी बरामद हुई है.

Advertisement
X
औरैया पुलिस की गिरफ्त में डकैती के आरोपी (Photo- ITG)
औरैया पुलिस की गिरफ्त में डकैती के आरोपी (Photo- ITG)

Uttar Pradesh News: औरैया पुलिस, स्वाट और सर्विलांस टीम ने 28 दिसंबर 2025 को मुठभेड़ के बाद शिक्षक अनूप तिवारी के घर हुई लूट का सफल अनावरण किया. पन्नहर नहर पटरी के पास चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में सनी दोहरे और शुभम कनौजिया के पैर में गोली लगी. पुलिस ने इन दोनों के साथ मुख्य साजिशकर्ता आलोक शर्मा को भी गिरफ्तार किया है. यह वारदात 9 दिसंबर को ब्रह्मनगर में शिक्षक की मां को बंधक बनाकर अंजाम दी गई थी. पकड़े गए आरोपियों के पास से 243 ग्राम सोना, 501 ग्राम चांदी, 3.29 लाख रुपये नकद और अवैध हथियार बरामद हुए हैं.

अपनों ने ही की अपनों के साथ गद्दारी

पुलिस जांच में सामने आया कि घटना का मास्टरमाइंड आलोक शर्मा है, जो शिक्षक अनूप तिवारी की बहन गीतू का लखनऊ में ड्राइवर था. मई महीने में अनूप की छोटी बहन की शादी के दौरान आलोक औरैया आया था और उसने घर में नकदी व जेवरात होने की जानकारी जुटा ली थी. उसने ही अपराधी सनी और शुभम से संपर्क कर लूट की पूरी योजना बनाई और मुखबिरी की.

सम्बंधित ख़बरें

पुरुषों के ख‍िलाफ क्राइम के लिए जाना जाएगा साल 2025
'मर्द के दर्द' का साल... पत्न‍ियों के हाथों कत्ल हुए पति, हर तरफ गूंजी पुरुषों की आवाज
Youth climbs mobile tower
औरैया में शोले फिल्म जैसा ड्रामा, साली से शादी की जिद में मोबाइल टॉवर पर चढ़ा युवक
Got a friend to shoot him to trap others
औरैया में फर्जी गोलीकांड का खुलासा, विरोधियों को फंसाने के लिए दोस्त से खुद को मरवाई गोली
adult cough syrup
औरैया में खांसी का एडल्ट सिरप पीने से 20 माह के बच्चे की मौत, दूसरे की हालत गंभीर
गौ तस्कर को पैर में लगी गोली (Photo: Screengrab)
UP: औरैया में गौ तस्कर से पुलिस की मुठभेड़, आरोपी शोएब को लगी गोली

ऑपरेशन त्रिनेत्र और 200 KM की सर्चिंग

एसपी अभिषेक भारती ने बताया कि घटना के बाद पुलिस ने 'ऑपरेशन त्रिनेत्र' के तहत लगे कैमरों की मदद ली. टीमों ने लगभग 200 किलोमीटर तक सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिससे संदिग्ध मोटरसाइकिल की पहचान हुई. सर्विलांस की मदद से ड्राइवर पर शक गहराया और फिर मुठभेड़ के बाद सच सामने आ गया. पुलिस ने बदमाशों के पास से वारदात में इस्तेमाल अपाचे बाइक भी बरामद कर ली है.

Advertisement

अपराधियों का पुराना इतिहास

गिरफ्तार अभियुक्त शुभम कनौजिया पर पूर्व में चोरी और गैंगस्टर समेत 5 मुकदमे दर्ज हैं. वहीं सनी दोहरे पर 2 और मास्टरमाइंड आलोक शर्मा पर जनपद कन्नौज में 3 मुकदमे दर्ज हैं. इस बड़ी कामयाबी पर पुलिस टीम को 30,000 रुपये के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. सभी आरोपियों को उपचार के बाद न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा जा रहा है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IPL
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement