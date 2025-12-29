औरैया: टीचर के घर डकैती का सनसनीखेज खुलासा, बहन का ड्राइवर निकला मास्टरमाइंड; एनकाउंटर में दो बदमाशों को लगी गोली

Uttar Pradesh News: औरैया पुलिस, स्वाट और सर्विलांस टीम ने 28 दिसंबर 2025 को मुठभेड़ के बाद शिक्षक अनूप तिवारी के घर हुई लूट का सफल अनावरण किया. पन्नहर नहर पटरी के पास चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में सनी दोहरे और शुभम कनौजिया के पैर में गोली लगी. पुलिस ने इन दोनों के साथ मुख्य साजिशकर्ता आलोक शर्मा को भी गिरफ्तार किया है. यह वारदात 9 दिसंबर को ब्रह्मनगर में शिक्षक की मां को बंधक बनाकर अंजाम दी गई थी. पकड़े गए आरोपियों के पास से 243 ग्राम सोना, 501 ग्राम चांदी, 3.29 लाख रुपये नकद और अवैध हथियार बरामद हुए हैं.

अपनों ने ही की अपनों के साथ गद्दारी

पुलिस जांच में सामने आया कि घटना का मास्टरमाइंड आलोक शर्मा है, जो शिक्षक अनूप तिवारी की बहन गीतू का लखनऊ में ड्राइवर था. मई महीने में अनूप की छोटी बहन की शादी के दौरान आलोक औरैया आया था और उसने घर में नकदी व जेवरात होने की जानकारी जुटा ली थी. उसने ही अपराधी सनी और शुभम से संपर्क कर लूट की पूरी योजना बनाई और मुखबिरी की.

ऑपरेशन त्रिनेत्र और 200 KM की सर्चिंग

एसपी अभिषेक भारती ने बताया कि घटना के बाद पुलिस ने 'ऑपरेशन त्रिनेत्र' के तहत लगे कैमरों की मदद ली. टीमों ने लगभग 200 किलोमीटर तक सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिससे संदिग्ध मोटरसाइकिल की पहचान हुई. सर्विलांस की मदद से ड्राइवर पर शक गहराया और फिर मुठभेड़ के बाद सच सामने आ गया. पुलिस ने बदमाशों के पास से वारदात में इस्तेमाल अपाचे बाइक भी बरामद कर ली है.

अपराधियों का पुराना इतिहास

गिरफ्तार अभियुक्त शुभम कनौजिया पर पूर्व में चोरी और गैंगस्टर समेत 5 मुकदमे दर्ज हैं. वहीं सनी दोहरे पर 2 और मास्टरमाइंड आलोक शर्मा पर जनपद कन्नौज में 3 मुकदमे दर्ज हैं. इस बड़ी कामयाबी पर पुलिस टीम को 30,000 रुपये के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. सभी आरोपियों को उपचार के बाद न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा जा रहा है.

