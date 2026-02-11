scorecardresearch
 
मैन ऑफ द मैच को देसी मुर्गा, इनाम में अंडे और च्यवनप्राश भी... देवरिया क्रिकेट टूर्नामेंट का VIDEO VIRAL

देवरिया के पथरदेवा में आयोजित 'महुआरी प्रीमियर लीग' अपने अनोखे इनामों के लिए चर्चा में है. यहां मैन ऑफ द मैच बनने वाले खिलाड़ियों को ट्रॉफी के बजाय देसी मुर्गा, अंडे और च्यवनप्राश दिए गए. आयोजक प्रद्युम्न पांडेय के इस अनूठे प्रयोग का वीडियो अब इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है.

देवरिया में अनोखा क्रिकेट टूर्नामेंट (Photo- ITG)
उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है जिसमें क्रिकेट मैच के समापन पर अनोखा इनाम दिया गया. इसकी इलाके में चर्चा हो रही है. मैन ऑफ द मैच बने प्लेयर को आयोजक द्वारा एक गिफ्ट हैम्पर के साथ देसी मुर्गा इनाम में दिया गया.

जानकारी के मुताबिक, पूरा मामला पथरदेवा ब्लॉक के महुआरी गांव का है जहां पर 'महुआरी प्रीमियर लीग MPL' के नाम से 8 दिवसीय क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया था. इसका समापन 9 फरवरी को हुआ. 

दरअसल, इसके आयोजक प्रद्युम्न पांडेय ब्लॉगर व सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर हैं जो देवरिया के पथरदेवा के रहने वाले है. इन्होंने 'आजतक' से बातचीत में बताया कि क्षेत्र में क्रिकेट मैच कराने की लोगों की मांग थी लिहाजा इस प्रतियोगिता का आयोजन किया था.

8 दिन चले इस क्रिकेट प्रतियोगिता में 16 टीमों ने हिस्सा लिया. इसमें देवरिया के अलावा अन्य जिलों की टीमें व बिहार की भी एक टीम शामिल थी. सभी ने बेहतर खेल का प्रदर्शन किया और विजेता पथरदेवा की टीम रही जिसे 10 हजार रुपये का इनाम दिया गया. उपविजेता को 5 हजार का इनाम दिया गया.

आयोजक ने बताया कि प्रतिदिन मैन ऑफ द मैच प्लेयर को देसी मुर्गा इनाम में दिया गया. यही नहीं अंडे और च्यवनप्राश भी इनाम के तौर पर खिलाड़ियों को दिया गया. जिस खिलाड़ी का वीडियो मुर्गा लेते वायरल हो रहा है उसका नाम सीपू है, जो सिरसिया हेतिमपुर का निवासी है. उसने सर्वाधिक रन बनाये थे जिसके चलते उसे मैन ऑफ द मैच का इनाम दिया गया. विकास नाम के खिलाड़ी की भी तस्वीर वायरल हो रही है. उसे भी मैन ऑफ द मैच का खिताब मिला था और उसको आयोजक द्वारा ज़िंदा मुर्गा दिया गया.

---- समाप्त ----
