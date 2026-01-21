scorecardresearch
 
देवरिया में मंत्री के पैर छूते नजर आए ARTO और DDO, वीडियो वायरल, अधिकारियों पर उठे सवाल

देवरिया में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के स्वागत के दौरान प्रशासनिक मर्यादा तार-तार हो गई. ARTO आशुतोष कुमार शुक्ल और DDO सुशील कुमार सिंह द्वारा मंत्री के पैर छूने की तस्वीरें वायरल होने से हड़कंप मच गया है. इस मामले पर सवाल उठने के बाद दोनों अधिकारियों ने फोन से दूरी बना ली है.

देवरिया में मंत्री दयाशंकर सिंह के पैर छूते अधिकारी (Photo- Screengrab)
देवरिया में मंत्री दयाशंकर सिंह के पैर छूते अधिकारी (Photo- Screengrab)

उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के ARTO आशुतोष कुमार शुक्ल चर्चा में आ गए हैं. वजह है उनकी एक तस्वीर जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. इस तस्वीर में वो परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का पैर छूकर आशीर्वाद लेते हुए दिख रहे हैं. इसके आलावा जिला विकास अधिकारी सुशील कुमार सिंह भी मंत्री के पैर छूते नजर आए. इस तस्वीर के बारे में जानने के लिए जब ARTO से संपर्क करने की कोशिश की गई तो उनका फोन स्विच ऑफ था. वही DDO यानी जिला विकास अधिकारी का फोन नहीं उठा.

दरअसल, देवरिया जिले में राज्य के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के स्वागत के दौरान प्रशासनिक मर्यादाओं के उल्लंघन का मामला सामने आया है. मंगलवार को मंत्री बलिया से देवरिया के लार थाना क्षेत्र स्थित रोपन छपरा गांव जा रहे थे.

जैसे ही उनका काफिला बलिया-देवरिया सीमा पर भागलपुर पुल पार कर देवरिया में दाखिल हुआ, वहां स्वागत के लिए अधिकारियों का जमावड़ा लगा था. इस दौरान जिला विकास अधिकारी (DDO) और ARTO आशुतोष कुमार शुक्ल समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने मंत्री का स्वागत किया. विवाद तब शुरू हुआ जब स्वागत के दौरान अधिकारियों द्वारा मंत्री के पैर छूने के वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं.

वीडियो में साफ दिख रहा है कि गुलदस्ता भेंट करने के बाद अधिकारी झुककर मंत्री के चरण स्पर्श कर रहे हैं. सरकारी अधिकारियों द्वारा एक राजनेता के सामने इस तरह के व्यवहार पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं. इस शिष्टाचार के बाद मंत्री का काफिला निर्धारित कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना हो गया.

---- समाप्त ----
