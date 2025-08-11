scorecardresearch
 

इटावा: बहू ने बुजुर्ग सास को बेरहमी से पीटा, बचाने की गुहार लगाता रहा मासूम बच्चा, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने लिया एक्शन

इटावा जिले में एक दिल दहला देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें एक बहू अपनी वृद्ध सास की बेरहमी से पिटाई कर रही है, और एक मासूम बच्चा दादी को बचाने की गुहार लगा रहा है. इस घटना ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है. मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है.

इटावा में बहू ने बुजुर्ग सास को बेरहमी से पीटा (photo- screengrab)
इटावा में बहू ने बुजुर्ग सास को बेरहमी से पीटा (photo- screengrab)

उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद के भरथना क्षेत्र के अंतर्गत एक बहू अपनी वृद्ध सास की पिटाई कर रही है, जिसका वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है. यह घटना भरथना क्षेत्र के मोतीगंज मोहल्ले में हुई है. इस वीडियो में एक मासूम बच्चा रो-रोकर दादी की पिटाई न करने और छोड़ने की गुहार लगा रहा है, जो हृदय विदारक है. वीडियो के वायरल होते ही पुलिस सक्रिय हो गई और बहू के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है.

पहले सास पर दर्ज करवाया था मुकदमा

जानकारी के मुताबिक, यह चौंकाने वाला वीडियो सामने आने से पहले बहू ने अपनी सास के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा भी दर्ज करवा दिया था. अब पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच में जुट गई है. वायरल वीडियो में दिख रही क्रूरता और मासूम बच्चे की चीखें लोगों को स्तब्ध कर रही हैं, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है. देखें वीडियो- 

एसपी ने दी ये जानकारी

पुलिस अधीक्षक श्रीशचंद्र ने बताया कि थाना भरथना से संबंधित एक वीडियो प्राप्त हुआ है, जिसे संज्ञान में लिया गया है. इस वीडियो में एक महिला द्वारा वृद्ध सास की मारपीट की जा रही है. इस संदर्भ में सुसंगत धाराओं में मामला पंजीकृत कर लिया गया है. साथ ही, पूर्व में बहू की तरफ से जो अभियोग पंजीकृत हुआ था, उन तथ्यों की भी जांच की जा रही है. 

इटावा पुलिस का कहना है कि जो भी साक्ष्य प्रकाश में आएंगे, उनके अनुसार कार्रवाई की जाएगी. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एक बहू अपनी वृद्ध सास की बेरहमी से पिटाई कर रही है, और एक मासूम बच्चा दादी को बचाने की गुहार लगा रहा है. इस घटना ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है.

---- समाप्त ----
