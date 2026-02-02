scorecardresearch
 
बाप बना हैवान! नाबालिग बेटी से रेप का आरोप, पत्नी के मर्डर केस में जमानत पर था बाहर   

उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. कर्वी कोतवाली क्षेत्र में 13 वर्षीय नाबालिग छात्रा ने अपने पिता पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है. आरोपी पिता हाल ही में पत्नी की हत्या के मामले में जमानत पर बाहर आया था. पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

पिता पर नाबालिग बेटी से रेप का आरोप (Photo: representational image )

उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में रिश्तों को तार-तार कर देने वाला एक खौफनाक मामला सामने आया है. कर्वी कोतवाली क्षेत्र में एक 13 साल की नाबालिग छात्रा ने अपने ही पिता पर दुष्कर्म करने का सनसनीखेज आरोप लगाया है. घटना सामने आते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है.

आरोपी कुछ समय पहले पत्नी की हत्या के मामले में हाल ही में हाईकोर्ट से जमानत पर बाहर आया था. छात्रा ने पुलिस को बताया कि उसके पिता ने उसके साथ दुष्कर्म किया है. शुरुआत में पुलिस को आरोपों पर संदेह हुआ, लेकिन जब परिजनों ने पुष्टि की और छात्रा ने घटना का विस्तार से बयान दिया तो पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया . चित्रकूट के पुलिस अधीक्षक 

अरुण कुमार सिंह के अनुसार वर्ष 2023 में उसके पिता ने उसकी मां की हत्या कर दी थी. इस मामले में उसके मामा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था. 2023 से जिला कारागार में अपनी पत्नी के हत्या के आरोप में बंद उमेश जमानत पर 21 जनवरी को बाहर आया था और तब से बेटी को टॉर्चर कर रहा था.
 

    Advertisement