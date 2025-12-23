scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

तीन सगे भाई....तीनों के तीन काम... चोरी, लूट और टप्पेबाजी

Chhatarpur Brothers Loot Gang Banda: मध्य प्रदेश के छतरपुर निवासी तीनों भाई महिलाओं को निशाना बनाने के लिए उनके कपड़ों पर कोई गंदी चीज डाल देते थे. जैसे ही महिला सफाई करने में उलझती, ये उनका बैग या कीमती सामान पार कर देते थे.

Advertisement
X
1.5 लाख की टप्पेबाजी ने खोला आरोपियों का राज.(Photo:ITG)
1.5 लाख की टप्पेबाजी ने खोला आरोपियों का राज.(Photo:ITG)

आमतौर पर एक पिता के तीन बेटे अलग-अलग क्षेत्रों में नाम रोशन करते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के छतरपुर से बांदा आकर वारदातों को अंजाम देने वाले तीन भाइयों की कहानी सुनकर पुलिस भी दंग रह गई. ये तीनों भाई मिलकर चोरी, लूट और टप्पेबाजी का 'पारिवारिक बिजनेस' चला रहे थे. यूपी की अतर्रा कोतवाली पुलिस ने इनमें से दो भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीसरा फिलहाल फरार है.

पुलिस ने जब एक को पकड़ा तो उसने जो कहानी बताई, उसको सुनकर पुलिस भी हैरानी में पड़ गई. तीनों आरोपी छतरपुर (मध्यप्रदेश) से बांदा आकर परिवार चलाने के लिए बड़ी वारदातों को अंजाम देते थे, लेकिन अब यूपी पुलिस ने उनको धर दबोचा.

इनके कब्जे से एक लाख 40 हजार रुपये कैश, बाइक, अवैध तमंचा बरामद किया है. बीते दिनों इन्होंने एक बाइक सवार बाइक से डेढ़ लाख रुपए पार कर दिए थे, पुलिस की दो टीमें इनकी खोजबीन में जुटी हुई थीं.

सम्बंधित ख़बरें

Samajwadi Party MLA Manoj Paras from Nagina constituency in Bijnor (Photo: Screengrab)
यूपी विधानसभा में सपा विधायक ने जिन्ना को 'साहब' कहा, सदन में जबरदस्त हंगामा
corruption among police officers exposed in uttar pradesh
कहीं फंसाने तो कहीं बचाने के नाम पर, घूस लेते पकड़े गए ये पुल‍िसवाले
up assembly session tractor and sugarcane protest by samajwadi party mlas
UP विधानसभा परिसर में ट्रैक्टर से पहुंचे SP नेता, क्या बोले डिप्टी CM?
A heated argument broke out between a female complainant and SDM
'इतनी ठंड में लखनऊ से बच्ची को लेकर आई हूं...', SDM से महिला की तीखी बहस, Video
KGMU लव जिहाद केस में एक्शन, आरोपी डॉक्टर सस्पेंड, कैंपस में एंट्री बैन

दरअसल, अतर्रा कोतवाली इलाके में 15 दिसंबर को एक शख्स की बाइक से डेढ़ लाख रुपए की टप्पेबाजी (ध्यान भटकाकर ठगी करना) हुई थी. पुलिस ने सूचना मिलने पर मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू की. जिसके बाद पुलिस ने सुराग मिलने पर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

Advertisement

दोनों आरोपियों गिरबल और निरबल ने पुलिस को बताया कि वह अपने तीसरे भाई सिद्धू के साथ मिलकर आसपास के जिलों में बैंक, मंडियां, बस और रेलवे स्टेशन यानी भीड़भाड़ वाले स्थानों पर आने जाने वालों को रेकी करके चोरी, टप्पेबाजी, लूट की घटनाओं को अंजाम देते थे.

ये महिलाओं का पीछा करके उनके कपड़ों में गंदी चीज डालकर उन्हें गंदा दिखने का इशारा करते, इसके बाद उनके साथ टप्पेबाजी की घटना को अंजाम दे देते. पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और तीसरे भाई की तलाश शुरू कर दी है.

पुलिस ने बताया कि तीनों भाई परिवार चलाने के लिए वारदातों को अंजाम देते थे. अब बांदा एसपी पलाश बंसल ने इनकी क्राइम कुंडली खंगालने के निर्देश दिए हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    आज का राशिफल
    T20 World Cup 2026
    IPL
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement