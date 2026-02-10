scorecardresearch
 
UP: चंदौली में 2.5 करोड़ का गांजा जब्त, 2 आरोपी गिरफ्तार

चंदौली जिले में वाराणसी की एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स यूनिट ने लोकल पुलिस के साथ मिलकर एक तस्करी का भंडाफोड़ किया और दो आरोपियों को गिरफ्तार किया. दोनों के पास से 500 किलोग्राम का गैर-कानूनी गांजा जब्त किया गया है.

चंदौली में 2 करोड़ का गांजा सीज. (Photo: Representational )
उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में वाराणसी की एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स यूनिट ने लोकल पुलिस के साथ मिलकर सोमवार को दो तस्करों को गिरफ्तार किया. साथ ही तस्करों के पास से टीम ने करीब 500 किलोग्राम गैर-कानूनी गांजा जब्त किया. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी.

अधिकारी के मुताबिक 499.2 kg वजन वाले इस प्रतिबंधित पदार्थ की कीमत गैर-कानूनी बाजार में करीब 2.5 करोड़ रुपये आंकी गई है. एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) वाराणसी यूनिट के सब-इंस्पेक्टर आदित्य नारायण सिंह ने बताया कि गिरफ्तारियां और जब्ती चंदौली सदर थाना क्षेत्र के बाबा ढाबा के सामने सर्विस लेन से की गई.

यह भी पढ़ें: चंदौली में दर्दनाक हादसा, पति-पत्नी की बाइक को गाड़ी ने मारी टक्कर, शख्स की हुई मौत

गांजे के अलावा पुलिस ने आरोपियों से ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किया गया एक DCM ट्रक और 2,220 रुपये कैश भी जब्त किया है. गिरफ्तार लोगों की पहचान बलिया जिले के बलेसरा निवासी प्रमोद गुप्ता और बरेली जिले के पचपेरा निवासी अक्षय कुमार के रूप में हुई है. अधिकारियों के मुताबिक पूछताछ के दौरान आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वे गौतम बुद्ध नगर के रहने वाले अपने मालिक के कहने पर ओडिशा के बालीगुडा गए थे.

सिंह ने कहा कि उन्होंने वहां के एक लोकल सप्लायर से सामान लोड किया था और इसे DCM ट्रक में गौतम बुद्ध नगर अपने मालिक को देने के लिए ले जा रहे थे, तभी उन्हें चंदौली में रोक लिया गया. पुलिस ने आगे बताया कि आगे की कानूनी कार्रवाई चल रही है.

