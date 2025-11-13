scorecardresearch
 

चंदौली में दर्दनाक हादसा, पति-पत्नी की बाइक को गाड़ी ने मारी टक्कर, शख्स की हुई मौत

चंदौली के एनएच-19 पर बुधवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार पति की मौत हो गई, जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई. अज्ञात वाहन की टक्कर से हुआ यह हादसा अचानक सड़क पर हुई तेज रफ्तार गतिविधि का नतीजा बताया जा रहा है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है, जबकि घायल महिला का इलाज जारी है.

सड़क हादसे में पति की मौत (Photo: Representational )
उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में नेशनल हाईवे-19 पर बुधवार शाम एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें बाइक सवार 40 साल के व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई. यह हादसा उस समय हुआ जब एक अज्ञात तेज रफ्तार वाहन ने उनकी मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी. घटना के बाद से इलाके में अफरा-तफरी का माहौल है.

हाइवे पर बाइक को गाड़ी ने मारी टक्कर

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक चंदौली सदर थाना प्रभारी संजय कुमार सिंह के अनुसार, मृतक की पहचान विनोद कुमार केसरी, निवासी भीकारीपुर गांव के रूप में हुई है. विनोद अपनी पत्नी के साथ मोटरसाइकिल से सैयदराजा से घर लौट रहे थे. जैसे ही उनकी बाइक हाईवे पर पहुंची, पीछे से आ रहे एक अज्ञात वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि विनोद मौके पर ही गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़े और कुछ ही देर में उनकी मौत हो गई.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

हादसे में उनकी पत्नी भी गंभीर रूप से घायल हो गई हैं, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया. डॉक्टरों ने बताया कि महिला की हालत अत्यंत नाजुक है और उन्हें लगातार मेडिकल निगरानी में रखा गया है. पुलिस ने बताया कि घायल महिला बयान देने की स्थिति में नहीं है, इसलिए दुर्घटना के समय की सटीक परिस्थितियों का अंदाजा लगाना मुश्किल बना हुआ है.

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अज्ञात वाहन चालक की तलाश शुरू कर दी है. हाईवे पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि वाहन का नंबर या कोई सुराग मिल सके. SHO संजय कुमार सिंह ने बताया कि प्राथमिक जांच में यह साफ है कि टक्कर तेज रफ्तार वाहन की लापरवाही के कारण हुई.

स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि इस क्षेत्र में हाइवे पर अक्सर तेज रफ्तार वाहन दौड़ते हैं और कई बार इसी तरह की दुर्घटनाएं हो चुकी हैं. उन्होंने प्रशासन से इस इलाके में स्पीड कंट्रोल उपाय और पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की है.

 

