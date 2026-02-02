scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बिजनौर में फिल्मी चेज: CBI ने 2.5 किलोमीटर तक दौड़ाया, कार का टायर किया पंचर और दबोच लिए घूसखोर बैंक अफसर!

बिजनौर में CBI ने यूपी ग्रामीण बैंक के शाखा प्रबंधक और फील्ड ऑफिसर को 45 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया. आरोपियों ने लोन अप्रूवल के बदले घूस मांगी थी. शिकायत के बाद सीबीआई ने जाल बिछाकर बैंक कर्मियों सहित तीन लोगों को दबोच लिया और रातभर पूछताछ की.

Advertisement
X
बिजनौर में मैनेजर समेत तीन बैंककर्मी अरेस्ट (Photo- ITG)
बिजनौर में मैनेजर समेत तीन बैंककर्मी अरेस्ट (Photo- ITG)

यूपी के बिजनौर में सीबीआई की एंटी करप्शन टीम ने ग्रामीण बैंक के शाखा प्रबंधक और फील्ड ऑफिसर सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि ये लोग लोन अप्रूव करने के बदले 45 हजार रुपये की रिश्वत ले रहे थे. लेकिन इस दौरान इन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया गया. आरोपियों से रात भर बैंक में पूछताछ चली. 

आपको बता दें कि भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने बिजनौर जिले के कस्बा सहसपुर स्थित यूपी ग्रामीण बैंक के कर्मियों को रंगेहाथ पकड़ लिया. शाखा प्रबंधक कपिल कुमार और फील्ड ऑफिसर विकास कुमार को 45 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया. इस मामले में एक प्राइवेट आदमी (कैजुअल वर्कर) को भी गिरफ्तार किया गया है.  

सीबीआई की ओर से जारी प्रेस नोट के अनुसार, इस मामले में 31 जनवरी 2026 को एक शिकायतकर्ता द्वारा की गई शिकायत के आधार पर केस दर्ज किया गया था. जिसमें शिकायतकर्ता चंचल दिवाकर की पत्नी ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के तहत 5 लाख रुपये के ऋण के लिए यूपी ग्रामीण बैंक, सहसपुर, बिजनौर में आवेदन किया था.

सम्बंधित ख़बरें

शादी का कार्ड बांटकर लौट रहे युवकों की हादसे में मौत
सड़क हादसे में दो युवकों की हुई मौत (Photo: Screengrab)
UP: शादी से पहले घर से उठी अर्थी, कार्ड बांटकर लौट रहे दो युवकों की मौत
Neighbor stole jewelry from a wedding home in bijnor
बिजनौर में शादी वाले घर से पड़ोसी ने चुराए जेवर
man stole at neighbour home
शादी वाले घर से पड़ोसी ने साफ किए जेवर, भरोसा से दी थी ध्यान रखने की जिम्मेदारी
man slapped and shot in bijnor
पहले बरसाए थप्पड़, फिर मार दी गोली... बिजनौर में सरेआम गुंडागर्दी, 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज

लोन अप्रूव करने के बदले 45 हजार की डिमांड 

Advertisement

आरोप है कि बैंक के फील्ड ऑफिसर ने ऋण स्वीकृत करने के बदले शिकायतकर्ता से पहले 40 हजार रुपये की रिश्वत की मांग की. बाद में यह मांग बढ़ाकर 45 हजार रुपये कर दी गई. इससे परेशान होकर शिकायतकर्ता द्वारा 11 जनवरी को गाजियाबाद सीबीआई से संपर्क किया गया और पूरे मामले से अवगत कराया गया.

बताया गया कि सीबीआई की एंटी करप्शन टीम ने इससे पहले भी दो बार बैंक मैनेजर को रंगे हाथ पकड़ने के लिए जाल बिछाया लेकिन सफलता नहीं मिली. 31 जनवरी को तीसरी बार टीम ने सवेरे से ही जाल बिछा दिया था. मैनेजर और फील्ड ऑफिसर के एक मीटिंग में चले जाने के कारण शाम को चार बजे फिर से शिकायतकर्ता चंचल को बैंक भेजा गया और उसने बैंक कर्मचारी नोमान से संपर्क किया. इसके बाद मैनेजर कपिल कुमार और फील्ड ऑफिसर विकास कुमार ने नोमान को रिश्वत के पैसे लेने के लिए एक पेट्रोल पंप के पास भेजा. 

एक को मौके से पकड़ा, दो को दौड़ाकर 

चंचल दिवाकर ने जैसे ही नोमान को रिश्वत के रुपये दिए और वह गिनने लगा तभी सीबीआई की टीम ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया. उधर, गाड़ी में बैठे मैनेजर और फील्ड ऑफिसर गाड़ी लेकर भागने लगे. लेकिन सीबीआई की टीम ने ढाई किलोमीटर दूर तक उनकी गाड़ी का पीछा किया  और फिर हुए कार में पंचर कर उन्हें पकड़ लिया. सीबीआई की टीम ने सबूत एकत्र करने के लिए रिश्वत देने वाले चंचल की शर्ट में एक वॉइस रिकॉर्डर भी लगाया हुआ था.  

Advertisement

आखिर में तीनों आरोपियों के पकड़े जाने के बाद सीबीआई टीम उन्हें बैंक लेकर गई और बैंक का शटर गिराकर उनसे रात भर पूछताछ करती रही. इस दौरान किसी को भी बैंक के अंदर या बाहर नहीं जाने दिया गया. रविवार सुबह सीबीआई की टीम तीनों को अपने साथ ले गई. सीबीआई द्वारा जारी प्रेस रिलीज में बताया गया है कि अभी मामले की जांच जारी है. फिलहाल, इस घटना के बाद से अन्य बैंक कर्मचारी और अधिकारियों में भी हड़कंप मचा हुआ है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement