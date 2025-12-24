scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

यूपी में 'ब्राह्मण सियासत' तेज: BJP विधायकों की बैठक पर शिवपाल यादव का बड़ा दांव, बोले- सम्मान चाहिए तो सपा में आएं

लखनऊ में भाजपा विधायक पीएन पाठक के आवास पर ब्राह्मण विधायकों के 'सहभोज' ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी है. जहां विपक्ष इसे जातिगत बंटवारे की राजनीति बता रहा है, वहीं शिवपाल यादव ने असंतुष्ट ब्राह्मण नेताओं को समाजवादी पार्टी में शामिल होने का खुला न्योता दे दिया है.

Advertisement
X
ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर शिवपाल यादव का बयान (File Photo)
ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर शिवपाल यादव का बयान (File Photo)

लखनऊ में कुशीनगर से भाजपा विधायक पी.एन. पाठक के आवास पर करीब एक दर्जन ब्राह्मण विधायकों ने संगठित होने के लिए 'सहभोज' का आयोजन किया. इस बैठक में शलभ मणि त्रिपाठी और साकेत मिश्रा समेत कई प्रमुख विधायक शामिल हुए, जिसका मुख्य उद्देश्य ब्राह्मण मुद्दों को मजबूती से उठाना था. 

यूपी विधानसभा के 52 ब्राह्मण विधायकों में से 46 भाजपा के हैं, लेकिन हालिया इटावा कथावाचक कांड के बाद समाज में आक्रोश है. इसी बीच सपा महासचिव शिवपाल यादव ने भाजपा पर जातियों को बांटने का आरोप लगाते हुए ब्राह्मण विधायकों को सपा में आने का ऑफर दिया है.

'सहभोज' के बहाने शक्ति प्रदर्शन और उपेक्षा का दर्द

सम्बंधित ख़बरें

देवेंद्र फडणवीस का उद्धव और राज ठाकरे पर तंज (Photo: PTI)
'ऐसा माहौल बना दिया, जैसे रूस-यूक्रेन एक हो गए हों...', फडणवीस ने उद्धव-राज ठाकरे पर कसा तंज
Nitin Navin announces mission Bengal
'ब‍ि‍हार की जीत बंगाल के आगे केरल तक जाएगी', बोले नितिन नबीन
BJP MLA, Anil Tripathi
ब्राह्मण विधायकों की बैठक पांच घंटे चली, क्या बात हुई? BJP विधायक ने बताया
Rahul Gandhi
'मोनोपॉली को दी खुली छूट', राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर व्यापारियों को बर्बाद करने का लगाया आरोप
BJP brahmin legislators meeting held in Lucknow
लखनऊ में बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की बैठक, जानें क्या है मकसद

इस बैठक को ब्राह्मण बनाम यादव संघर्ष और इटावा कथावाचक चोटी कांड की पृष्ठभूमि में बेहद अहम माना जा रहा है. विधायकों के बीच इस बात की चर्चा रही कि संघर्ष के दौरान किसी बड़े ब्राह्मण नेता का मौके पर न पहुंचना चिंताजनक है. 

यह भी पढ़ें: जब बंद कमरे में मिले 52 ब्राह्मण विधायक, बढ़ गया यूपी का सियासी तापमान, क्या है इसके पीछे की कहानी

मानसून सत्र में ठाकुर विधायकों की 'कुटुंब' बैठक के बाद अब ब्राह्मण विधायकों ने भी एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद करने पर जोर दिया है. खास बात यह रही कि इस सहभोज में भाजपा के अलावा अन्य दलों के भी कुछ ब्राह्मण चेहरे नजर आए.

Advertisement

शिवपाल का ऑफर और राजभर का तंज

सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा जातियों में बांटकर राजनीति करती है. उन्होंने अपील की कि यदि ब्राह्मण विधायकों को भाजपा में सम्मान नहीं मिल रहा है, तो वे समाजवादी पार्टी में आ जाएं. दूसरी ओर, कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने चुटकी लेते हुए कहा कि यह देश अब 'कृषि प्रधान' नहीं बल्कि 'जाति प्रधान' हो गया है. राजभर ने सपा पर भी निशाना साधते हुए सवाल किया कि उनकी सरकार में ब्राह्मणों को कौन सा हक मिल जाता था.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    T20 World Cup 2026
    IPL
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    Advertisement