कार और 10 लाख रुपये नहीं मिले तो बहू को मारकर फांसी पर लटकाया, बिजनौर में नवविवाहिता की हत्या

बिजनौर में एक विवाहिता की दहेज के लिए हत्या कर दी गई थी. ससुराल वालों ने उसे मारकर फांसी पर लटका दिया था. इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

बिजनौर में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या. (Photo: Representational )
जनपद बिजनौर के धामपुर थाना क्षेत्र में दहेज के लिए की गई निर्मम हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. यह कार्रवाई थाना धामपुर पुलिस द्वारा की गई. पुलिस के अनुसार घटना के संबंध में 18 दिसंबर को वादी ने थाना धामपुर में लिखित तहरीर दी थी.

वेगेनार कार और 10 लाख रुपये की कर रहा था डिमांड

तहरीर में आरोप लगाया गया कि दहेज की मांग को लेकर वादी की भतीजी को लगातार प्रताड़ित किया गया और मांग पूरी न होने पर उसकी हत्या कर दी गई. मामले में मृतका के ससुराल के कई लोगों को नामजद किया गया था. मृतका के परिवार वालों के आरोप हैं कि उनकी बेटी के ससुराल वाले लगातार दहेज की मांग को लेकर परेशान करते थे और गाली-गलौज व मारपीट कर रहे थे. मृतका के परिवार वालों ने पुलिस को शिकायत पत्र में बताया कि लड़का पक्ष लगातार दहेज़ में वेगेनार कार और 10 लाख रुपए कि डिमांड कर रहा था.

बिजनौर में नौकरी के नाम पर 30 लाख की ठगी

यह भी पढ़ें: 27 वर्षीय विवाहिता की मौत... परिजन बोले- ससुराल के लोग दहेज में ट्रैक्टर मांगते थे, प्रताड़ित करते थे

तहरीर के आधार पर थाना धामपुर में संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई. जांच के दौरान पुलिस ने कार्रवाई तेज करते हुए वांछित अभियुक्त कलीम पुत्र सलीम और फरजाना पत्नी सलीम, निवासी ग्राम सेढा थाना धामपुर, को गिरफ्तार कर लिया.

अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है पुलिस

गिरफ्तारी के बाद अभियुक्तों की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त एक बहुरंगी चुन्नी भी बरामद की है, जिसे महत्वपूर्ण साक्ष्य माना जा रहा है. पुलिस का कहना है कि बरामदगी के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि दहेज हत्या जैसे जघन्य अपराधों में किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा. फरार अन्य आरोपियों की तलाश जारी है और जल्द ही उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी. मामले में आगे की विवेचना और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया प्रचलित है.

