रेस्टोरेंट के कर्मचारी की करतूत! कमरे में अतरंग रहते थे कपल, तभी छेद से बना लेता था VIDEO

उत्तर प्रदेश के बिजनौर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. जहां सेंटर प्वाइंट के नाम से संचालित किए जा रहे रेस्टोरेंट में लड़के और लड़कियों को प्राइवेट रूम पैसे लेकर उपलब्ध कराए जा रहे थे. वहीं जब कपल प्राइवेट मोमेंट में होता था तो कर्मचारियों की तरफ से उनकी वीडियो बना ली जाती थी. इस मामले का खुलासा तब हुआ, जब एक कपल को कर्मचारी पर शक हुआ. जिसके बाद कपल ने हंगामा कर दिया. अब मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

और पढ़ें

दरअसल जिले के सेंटर प्वाइंट रेस्टोरेंट में आने वाले लड़के-लड़कियों को रेस्टोरेंट के अंदर प्राइवेसी उपलब्ध कराई जाती थी. जिसके लिए रेस्टोरेंट में जीने के नीचे के बगल में एक छोटा कमरा बना था. उसमें सोफा डाला हुआ था. जिसको आने वाले प्रेमी जोड़ों को दिया जाता था. इसमें प्रेमी जोड़े अंतरंग हरकतें भी करते थे. इसी दौरान रेस्टोरेंट के कर्मचारी इन प्रेमी जोड़ों की जीने की साइड से लगे एक बैनर के अंदर से छेद करके मोबाइल से उनकी अंतरंग हरकतों की वीडियो रिकॉर्डिंग करता था.

यह भी पढ़ें: चश्मों से चोरी-छिपे लड़कियों के बन रहे वीडियो! होटल-पार्क-सड़क, हर जगह से लीक हो रहे प्राइवेट मोमेंट

कर्मचारी के फोन में मिले 200 जोड़ों के प्राइवेट वीडियो

इस घटना का खुलासा 4 फरवरी को उस समय हुआ जब एक प्रेमी जोड़ा रेस्टोरेंट में पहुंचा और वह भी इसी कमरे में था. लेकिन इस दौरान उन्हें एक कर्मचारी पर शक हुआ और लगा कि वह उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है. जिसके बाद उन्होंने इसका विरोध किया और नाराजगी जताई. साथ ही अपने एक साथी को फोन करके रेस्टोरेंट पर बुला लिया. जब दोनों ने मिलकर उस कर्मचारी का मोबाइल चेक किया तो चौंक गए.

Advertisement

क्योंकि इस कर्मचारी के मोबाइल में 200 से ज्यादा प्रेमी जोड़ों के अंतरंगता के वीडियो मिले. जिसके बाद उन्होंने सबूत के तौर पर उसके मोबाइल की उन वीडियो की रिकॉर्डिंग भी की. वहीं जब उन्होंने इसका विरोध करते हुए हंगामा शुरू किया तो आरोपी कर्मचारी मौका देखकर मोबाइल को लेकर फरार हो गया. जिसके बाद कपल ने तुरंत 112 को पूरे मामले की सूचना दी.

सूचना मिलते ही सिविल लाइन चौकी प्रभारी कुलबीर सिंह फोर्स के साथ पहुंच गए. उन्होंने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. साथ ही उन्होंने रेस्टोरेंट का प्राइवेट रूम भी देखा. हंगामा बढ़ते देख मीडिया के लोग भी वहां पहुंच गए. इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दी गई तो कुछ समय बाद सीओ सिटी संग्राम सिंह भी मौके पर पहुंचे. पूरे मामले की जांच करते हुए सीओ सिटी ने रेस्टोरेंट में लगे सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर को कब्जे में ले लिया है.

यह भी पढ़ें: गाजियाबाद: खाना देर से देने पर हुआ विवाद, होटल स्टाफ ने कर दी 2 ग्राहकों की हत्या

महिला अधिवक्ता का है रेस्टोरेंट

सिविल लाइन चौकी प्रभारी कुलबीर सिंह की ओर से मुकदमा दर्ज कर लिया है. चौकी प्रभारी कुलबीर सिंह की ओर से दर्ज कराए गए मुकदमे में बताया गया है कि 4 फरवरी को डायल 112 के माध्यम से उन्हें रेस्टोरेंट में एक कर्मचारी सतेंद्र द्वारा कुछ अनैतिक गतिविधियां कराए जाने की सूचना मिली थी. जिस पर वह वहां पहुंचे और उन्होंने इसके जांच की. रेस्टोरेंट के सीसीटीवी डीवीआर कब्जे में ले लिया गया है.

Advertisement

फिलहाल रेस्टोरेंट को बंद करा दिया गया है. इस रेस्टोरेंट का संचालन एक महिला अधिवक्ता द्वारा किया जाता था. लेकिन उनका कहना है कि वह दिन में कोर्ट में प्रैक्टिस करती हैं और शाम को ही रेस्टोरेंट में आती हैं. इस दौरान उनके कर्मचारियों द्वारा अगर ऐसा कुछ किया गया है तो उन्हें इस तरह की जानकारी नहीं है.

---- समाप्त ----