UP: देवरानी ने उड़ाए जेठानी के जेवर, चाकू की नोक पर लूट का ड्रामा

उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर के थाना हीमपुर दीपा क्षेत्र के ग्राम मंडोरा जट में कथित लूट की घटना का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. स्वाट, सर्विलांस और थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने जांच के बाद इस घटना को पूरी तरह फर्जी करार देते हुए तीन आरोपियों को चोरी किए गए शत-प्रतिशत आभूषणों समेत गिरफ्तार कर लिया है. सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि लूट की शिकायत करने वाली महिला ही इस साजिश की मुख्य सूत्रधार निकली.

07 फरवरी 2026 को वादी योगेन्द्र सिंह ने थाना हीमपुर दीपा में शिकायत दर्ज कराई थी कि दो अज्ञात लोग, एक पुरुष और एक महिला, उनके घर में घुसे. उन्होंने अलमारी के ताले तोड़े, सोने-चांदी के आभूषण लूट लिए और उनकी पुत्रवधु शिवानी को धारदार हथियार से घायल कर फरार हो गए. इस मामले में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की.

चाकू की नोक पर लूट का ड्रामा

शुरुआती बयान में शिवानी ने बताया कि दिन के समय अज्ञात हमलावरों ने मारपीट की और चाकू से गर्दन पर वार कर जेवर लूट लिए. घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों ने निरीक्षण किया और कई टीमों को जांच में लगाया गया. तकनीकी साक्ष्यों और परिस्थितिजन्य तथ्यों के आधार पर जब पुलिस ने शिवानी से सख्ती से पूछताछ की तो उसके बयानों में विरोधाभास सामने आया. आखिरकार शिवानी ने स्वीकार किया कि कोई लूट नहीं हुई थी.

उसने बताया कि 04 फरवरी 2026 को उसने अपनी जेठानी आरती की अलमारी का ताला ट्रैक्टर-ट्रॉली के लोहे के गुल्ले से तोड़कर करीब 14 तोला सोना और लगभग 100 ग्राम चांदी के आभूषण चोरी किए थे. चोरी छिपाने के लिए उसने खुद के गले पर चाकू से हल्की चोट बनाई और झूठी लूट की कहानी रच दी.

देवरानी समेत भाई और मां गिरफ्तार



शिवानी ने चोरी किए गए जेवर अपने भाई गोलू उर्फ पंकज के जरिए मायके ग्राम विसाट भिजवा दिए. पुलिस ने 10 फरवरी 2026 को शिवानी की निशानदेही पर आभूषण, घटना में प्रयुक्त चाकू और लोहे का गुल्ला बरामद किया. साथ ही आरोपी गोलू से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल स्प्लेंडर प्लस भी बरामद हुई.

चाकू दिखाकर जेवर लूटने का नाटक

पुलिस ने शिवानी के भाई गोलू और मां संजो देवी को भी हिरासत में लेकर उनकी निशानदेही पर गन्ने के खेत से सभी आभूषण बरामद कर लिए. पूछताछ में सामने आया कि यह साजिश गोलू की शादी के लिए जेवर जुटाने के उद्देश्य से रची गई थी. पुलिस ने मुकदमे में धाराओं का इजाफा किया है और तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई शुरू कर दी है.

