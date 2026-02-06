जालौन: श्मशान घाट पर मधुमक्खियों का हमला, शव छोड़कर भागे लोग, 50 से ज्यादा घायल

Uttar Pradesh News: जालौन के कदौरा थाना क्षेत्र में एक अस्थाई श्मशान घाट पर अंतिम संस्कार के दौरान मधुमक्खियों के झुंड ने ग्रामीणों पर हमला कर दिया. हजारों मधुमक्खियों ने अचानक अंत्येष्टि के लिए जुटे 50 से अधिक लोगों को निशाना बनाया, जिससे वहां भगदड़ मच गई.

और पढ़ें

शव छोड़कर जान बचाने भागे लोग

यह घटना तब हुई जब ग्रामीण शव की अंतिम रस्मों में व्यस्त थे. मधुमक्खियों के आक्रामक हमले के कारण लोग शव को वहीं छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए. हमले में घायल लोगों को तुरंत कदौरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया. तीन ग्रामीण जहर के असर से मौके पर ही बेहोश हो गए थे.

बताया जा रहा है कि अंतिम संस्कार की प्रक्रिया चल ही रही थी कि अचानक हजारों मधुमक्खियों ने लोगों के चेहरे और सिर पर डंक मारना शुरू कर दिया. हमला इतना भयानक था कि अंत्येष्टि पूरी नहीं हो सकी और श्मशान घाट में चीख-पुकार मच गई. सड़क किनारे तड़पते लोगों की राहगीरों ने मदद की. हमले के सदमे और दर्द के कारण तीन ग्रामीण बेहोश होकर गिर पड़े, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया.

Advertisement

अस्पताल में घायलों की भीड़

कदौरा CHC के डॉ. उदय कुमार के अनुसार, अस्पताल में बड़ी संख्या में घायल ग्रामीण पहुंचे हैं. 12 लोगों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें तुरंत वार्ड में भर्ती किया गया है. डॉक्टर ने बताया कि सभी घायलों का प्राथमिक उपचार किया जा रहा है और गंभीर मरीजों को विशेष निगरानी में रखा गया है. फिलहाल, मेडिकल टीम सभी को बेहतर इलाज देने में जुटी है, ताकि स्थिति को नियंत्रित किया जा सके.

---- समाप्त ----