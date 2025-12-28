बांदा: घर में अकेली युवती से जबरन दुष्कर्म, विरोध करने पर की मारपीट, परिजनों ने आरोपी को पकड़कर किया पुलिस के हवाले

उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में एक युवती के साथ जबरन दुष्कर्म की गंभीर घटना सामने आई है. आरोप है कि युवती को घर में अकेला पाकर एक युवक दीवार फांदकर अंदर घुस आया और उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया. घटना के दौरान युवती के विरोध करने पर आरोपी ने उसके साथ मारपीट भी की और जान से मारने की धमकी दी.

युवती के चीखने-चिल्लाने की आवाज सुनकर जब परिजन मौके पर पहुंचे तो आरोपी ने उन पर भी हमला कर दिया. इसके बाद गुस्साए परिजनों ने आरोपी को पकड़कर उसकी जमकर धुनाई की और फिर पुलिस के हवाले कर दिया. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया.

घर में अकेली थी युवती, दीवार फांदकर घुसा आरोपी

दरअसल, यह पूरा मामला चिल्ला थाना क्षेत्र का है. बताया गया कि पीड़िता अपने घर में अकेली थी, जबकि उसके परिजन पड़ोस में गमी में शामिल होने गए हुए थे. इसी दौरान आरोपी युवक पीछे से घर की दीवार फांदकर अंदर घुसा और युवती को जबरन पकड़ लिया.

कथित तौर पर आरोपी ने युवती के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया. युवती ने जब विरोध किया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी. युवती ने शोर मचाया, जिसके बाद उसके परिजन तुरंत घर पहुंचे.

परिजनों से भी मारपीट, पुलिस को आरोपी को सौंपा

परिजनों के पहुंचते ही आरोपी उनके साथ भी मारपीट पर उतारू हो गया. इस पर परिजनों ने आरोपी को काबू में कर लिया और उसकी पिटाई कर दी. बाद में आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया.

पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेजा और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू की. घटना के बाद इलाके में आक्रोश और दहशत का माहौल है.

SHO ने दी जानकारी, आरोपी को भेजा गया जेल

चिल्ला थाना प्रभारी अनूप दुबे ने बताया कि शिकायत मिलते ही आरोपी के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है.

उन्होंने बताया कि पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है और कोर्ट में बयान दर्ज कराने की प्रक्रिया चल रही है. मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

