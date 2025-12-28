scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बांदा: घर में अकेली युवती से जबरन दुष्कर्म, विरोध करने पर की मारपीट, परिजनों ने आरोपी को पकड़कर किया पुलिस के हवाले

बांदा के चिल्ला थाना क्षेत्र में घर में अकेली युवती से एक युवक ने दीवार फांदकर घुसकर जबरन दुष्कर्म किया. विरोध पर मारपीट और धमकी दी गई. शोर सुनकर पहुंचे परिजनों पर भी आरोपी ने हमला किया. इसके बाद परिजनों ने उसे पकड़कर पुलिस को सौंप दिया. पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

Advertisement
X
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी. (Photo: Siddhartha Gupta/ITG)
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी. (Photo: Siddhartha Gupta/ITG)

उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में एक युवती के साथ जबरन दुष्कर्म की गंभीर घटना सामने आई है. आरोप है कि युवती को घर में अकेला पाकर एक युवक दीवार फांदकर अंदर घुस आया और उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया. घटना के दौरान युवती के विरोध करने पर आरोपी ने उसके साथ मारपीट भी की और जान से मारने की धमकी दी.

युवती के चीखने-चिल्लाने की आवाज सुनकर जब परिजन मौके पर पहुंचे तो आरोपी ने उन पर भी हमला कर दिया. इसके बाद गुस्साए परिजनों ने आरोपी को पकड़कर उसकी जमकर धुनाई की और फिर पुलिस के हवाले कर दिया. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया.

यह भी पढ़ें: बांदा: मासूम से दुष्कर्म के बाद सिस्टम की बेरुखी, 10 लाख मुआवजे के लिए दर-दर भटक रहा पीड़ित परिवार

सम्बंधित ख़बरें

 6 साल की मासूम से हैवानियत.(Photo: Representational)
मासूम से दुष्कर्म के बाद सिस्टम की बेरुखी, 10 लाख मुआवजे के लिए दर-दर भटक रहा परिवार
पुलिस ने टांगकर अस्पताल पहुंचाया बदमाश.(Photo:ITG)
पुलिस की बंदूक लूटने वाले बदमाश का एनकाउंटर, अब चलने लायक नहीं बचा
Man arrested
'सोचा नहीं था कि वो मर जाएगा...', मामूली बात पर शख्स ने ईंट से कर दी दोस्त की हत्या
1.5 लाख की टप्पेबाजी ने खोला आरोपियों का राज.(Photo:ITG)
तीन सगे भाई....तीनों के तीन काम... चोरी, लूट और टप्पेबाजी
बनारस-खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस पर पत्थरबाजी.(File Photo:ITG)
वंदे भारत पर पत्थरबाजी, ट्रेन का शीशा फोड़ा, RPF ने दबोचा आरोपी

घर में अकेली थी युवती, दीवार फांदकर घुसा आरोपी

दरअसल, यह पूरा मामला चिल्ला थाना क्षेत्र का है. बताया गया कि पीड़िता अपने घर में अकेली थी, जबकि उसके परिजन पड़ोस में गमी में शामिल होने गए हुए थे. इसी दौरान आरोपी युवक पीछे से घर की दीवार फांदकर अंदर घुसा और युवती को जबरन पकड़ लिया.

Advertisement

कथित तौर पर आरोपी ने युवती के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया. युवती ने जब विरोध किया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी. युवती ने शोर मचाया, जिसके बाद उसके परिजन तुरंत घर पहुंचे.

परिजनों से भी मारपीट, पुलिस को आरोपी को सौंपा

परिजनों के पहुंचते ही आरोपी उनके साथ भी मारपीट पर उतारू हो गया. इस पर परिजनों ने आरोपी को काबू में कर लिया और उसकी पिटाई कर दी. बाद में आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया.

पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेजा और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू की. घटना के बाद इलाके में आक्रोश और दहशत का माहौल है.

SHO ने दी जानकारी, आरोपी को भेजा गया जेल 

चिल्ला थाना प्रभारी अनूप दुबे ने बताया कि शिकायत मिलते ही आरोपी के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है.

उन्होंने बताया कि पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है और कोर्ट में बयान दर्ज कराने की प्रक्रिया चल रही है. मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IPL
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement