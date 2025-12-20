scorecardresearch
 
दूल्हा बनने से 6 दिन पहले हादसे में युवक की मौत, परिजनों में मचा कोहराम, शादी की खुशियां मातम में बदलीं

उत्तर प्रदेश के बागपत में बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है. यहां दूल्हा बनने से छह दिन पहले युवक की मौत हो गई. युवक शादी के कार्ड बांटने बाइक से निकला था, लेकिन रास्ते में सड़क किनारे पेड़ कटवाने के लिए बंधी रस्सी उसके लिए मौत का फंदा बन गई.

हादसे में चली गई युवक की जान. (Photo: Screengrab)
यूपी के बागपत में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने शादी की खुशियों को मातम में बदल दिया. दूल्हा बनने से छह दिन पहले एक युवक की मौत हो गई. युवक अपनी शादी के कार्ड बांटने के लिए निकला था. वह बाइक पर सवार होकर जा रहा था, रास्ते में पेड़ कटवाने के लिए बांधी गई एक रस्सी मौत का फंदा बन गई.

हादसा थाना दोघट क्षेत्र के पलड़ी-बरनावा मार्ग पर हुआ. मृतक युवक की पहचान नितेश के रूप में हुई है, जो मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना क्षेत्र के टांडा माजरा गांव का रहने वाला था. नितेश की शादी 26 दिसंबर को तय थी और घर में जोर-शोर से तैयारियां चल रही थीं. शादी कार्ड बांटने के लिए वह बाइक से निकला था.

प्रत्यक्षदर्शियों और परिजनों के मुताबिक, सड़क किनारे एक किसान अपने खेत के पास खड़े सूखे पेड़ को कटवाने के लिए उसकी डाल में रस्सा बांधकर ट्रैक्टर से खींच रहा था. तभी अचानक रस्सा ट्रैक्टर से टूट गया और तेज रफ्तार में उछलते हुए सड़क की ओर आ गया. उसी वक्त वहां से गुजर रहे नितेश के गले में रस्सा जा फंसा.

यह भी पढ़ें: Reel देखने में मस्त था ड्राइवर, दूल्हे की कार खाई में गिरने से भतीजी की मौत, शादी की खुशियां मातम में बदली

रस्सी के तेज झटके से नितेश की बाइक अनियंत्रित हो गई और वह सड़क पर गिर पड़ा. आसपास मौजूद लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे और घायल नितेश को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. युवक की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया. जिस घर में कुछ घंटों पहले तक शादी की तैयारियों और खुशियों की रौनक थी, वहां चीख-पुकार और मातम पसर गया.

मृतक के भाई अंकुर ने बताया कि भाई शादी के कार्ड बांटने निकला था और छह दिन बाद बारात जानी थी. उन्होंने आरोप लगाया कि किसान की लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ. सड़क के बीचों-बीच बिना किसी सुरक्षा के रस्सा बांधकर पेड़ कटवाया जा रहा था.

घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. वहीं परिजनों की मांग है कि आरोपी के खिलाफ सख्त एक्शन हो.

