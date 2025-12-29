'जेल में आजम खान को न बिस्तर- न पलंग, तबीयत भी नासाज', बोलीं पत्नी तंजीम फातिमा

समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान करीब डेढ़ महीने से रामपुर की जिला जेल में सजा काट रहे हैं. सोमवार को उनकी पत्नी डॉक्टर तंजीम फातिमा, बड़े बेटे अदीब आजम और बहन निखत अखलाक ने जेल जाकर उनसे मुलाकात की. यह मुलाकात आजम खान की सेहत और जेल में मिल रहे उपचार को लेकर उठ रहे सवालों के बीच हुई है. परिवार ने मीडिया से बातचीत में आजम खान की स्थिति को चिंताजनक बताया और जेल प्रशासन की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए. सुरक्षा कारणों और सजा के चलते आजम खान वर्तमान में बैरक में बंद हैं.

'तबीयत वैसी ही है, कोई सुधार नहीं'

जेल से बाहर आने के बाद डॉक्टर तंजीम फातिमा ने बताया कि आजम खान की तबीयत में कोई खास सुधार नहीं है और वह वैसी ही बनी हुई है. सुविधाओं के सवाल पर उन्होंने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि आजम खान को शुरू के दिन से ही पलंग या बिस्तर जैसी बुनियादी चीजें नहीं दी गई हैं. जब उनसे फर्श पर सोने के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि वह बैरक के अंदर नहीं गई थीं, इसलिए इस पर कुछ नहीं कह सकतीं.

'जेल तो जेल है, वहां इंसान परेशान ही रहता है'

आजम खान के बड़े बेटे अदीब आजम ने पिता की स्थिति पर गहरा दुख व्यक्त किया. मीडिया से रूबरू होकर अदीब ने कहा कि जेल में अच्छा आदमी भी बुरा हो जाता है और वहां किसी की तबीयत अच्छी कैसे रह सकती है. उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि जेल में हर इंसान परेशान ही रहता है. अदीब ने पिता से थोड़ी देर मुलाकात होने की पुष्टि की, लेकिन चेहरे पर पिता की सेहत को लेकर चिंता साफ दिखी.

अब्दुल्ला आजम से नहीं हो सकी मुलाकात

मीडिया कर्मियों ने जब तंजीम फातिमा से उनके छोटे बेटे अब्दुल्ला आजम के बारे में पूछा, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि आज उनकी अब्दुल्ला से मुलाकात नहीं हुई है. आजम खान का परिवार लंबे समय से जेल प्रशासन पर सही इलाज न देने का आरोप लगाता रहा है. फिलहाल, आजम खान रामपुर जिला जेल की सलाखों के पीछे अपनी सजा काट रहे हैं और उनकी सेहत का मुद्दा लगातार चर्चा में बना हुआ है.

