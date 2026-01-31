अयोध्या जेलकांड में मामले में एक्शन, डिप्टी जेलर समेत 3 और जेल कर्मियों सस्पेंड, अब तक 10 निलंबित

अयोध्या जिला जेल से दो गंभीर अपराधियों के फरार होने के मामले में कार्रवाई का सिलसिला जारी है. प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आधार पर डीआईजी जेल अयोध्या रेंज एसके मैत्रेय की रिपोर्ट के बाद तीन और जेल कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है. इनमें डिप्टी जेलर राजू उर्फ राजदीप, हेड जेल वार्डर प्रभुनाथ कुमार और जेल वार्डर दीपक कुमार पांडे शामिल हैं. विभागीय जांच के भी आदेश जारी कर दिए गए हैं.



दरअसल, दो दिन पहले हत्या के प्रयास और दुष्कर्म जैसे गंभीर मामलों में बंद दो कैदी- गोलू अग्रहरि उर्फ सूरज अग्रहरि (अमेठी निवासी) और शेर अली (सुल्तानपुर निवासी) जेल की विशेष सुरक्षा बैरक से दीवार तोड़कर फरार हो गए थे. कैदियों ने बैरक की खिड़की/रोशनदान के पास ईंटें उखाड़ीं और चादरों से बनी रस्सी का इस्तेमाल कर दीवार फांदकर भाग निकले. CCTV की खराबी और रात के वक्त लापरवाही से सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हुए थे.

अब तक 10 अधिकारी और कर्मचारियों पर एक्शन



वहीं, घटना के तुरंत बाद डीजी जेल पीसी मीना ने जांच के आदेश दिए थे. प्रारंभिक जांच में लापरवाही साबित होने पर पहले ही सीनियर जेल सुपरिंटेंडेंट/अधीक्षक यूसी मिश्रा, जेलर जितेंद्र कुमार यादव, डिप्टी जेलर मयंक त्रिपाठी समेत सात जेल कर्मियों को निलंबित किया गया था. अब डिप्टी जेलर राजू उर्फ राजदीप, हेड जेल वार्डर प्रभुनाथ कुमार और जेल वार्डर दीपक कुमार पांडे को भी निलंबित कर दिया गया है. इस मामले में अब तक 10 जेल अफसरों और कर्मचारियों पर कार्रवाई हो चुकी है.



घटना के तुरंत बाद डीजी जेल ने अयोध्या रेंज के डीआईजी एसके मैत्रेय को मामले की जांच सौंपी थी. उनकी रिपोर्ट में जेल के अंदर अनुशासन और निगरानी की भारी कमी सामने आई है. इसी रिपोर्ट के आधार पर तीन जेल अधिकारी और कर्मचारियों को निलंबित किया गया है. फिलहाल जेल के अंदर सुरक्षा घेरे को दोबारा मजबूत किया जा रहा है और फरार कैदियों की तलाश के लिए पुलिस की टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं फुल स्टॉप आने वाले दिनों में विभागीय जांच के बाद कुछ और बड़े खुलासे होने की उम्मीद है.

