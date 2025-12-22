scorecardresearch
 
औरैया में शोले फिल्म जैसा ड्रामा, साली से शादी की जिद में मोबाइल टॉवर पर चढ़ा युवक

औरैया के गोपालपुर गांव में एक युवक साली से शादी की जिद में मोबाइल टॉवर पर चढ़ गया. युवक पहले से शादीशुदा है और उसका डेढ़ साल का बेटा भी है. साली के मौके पर पहुंचकर हां कहने के बाद युवक नीचे उतरा. पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू की.

मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक (Photo: Screengrab)
मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक (Photo: Screengrab)

उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में शोले फिल्म के मशहूर दृश्य की याद दिलाने वाला एक हाईवोल्टेज ड्रामा देखने को मिला. सहार थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव में एक युवक अपनी साली से शादी की जिद पर मोबाइल टॉवर पर चढ़ गया. घटना की सूचना मिलते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए.

बताया गया कि युवक की पहचान 25 वर्षीय शहरुद्दीन उर्फ सेहरा के रूप में हुई है. वह पहले से शादीशुदा है और उसका करीब डेढ़ साल का एक बेटा भी है. इसके बावजूद वह अपनी साली से शादी करने की मांग को लेकर मोबाइल टॉवर पर चढ़ गया और नीचे उतरने से इनकार कर दिया.

मोबाइल टॉवर पर चढ़ा युवक

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को समझाने का प्रयास किया. पुलिस ने उसे काफी देर तक नीचे उतरने के लिए मनाया लेकिन वह अपनी साली से शादी की बात पर अड़ा रहा. ऊंचाई पर चढ़े युवक को देखकर पुलिस और ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई.

स्थिति को संभालने के लिए पुलिस ने युवक की साली को मौके पर बुलाया. साली के पहुंचने के बाद भी युवक टॉवर से नीचे उतरने को तैयार नहीं हुआ. बाद में जब साली ने शादी के लिए हां कर दी, तब जाकर युवक मोबाइल टॉवर से नीचे उतरा. नीचे उतरते ही पुलिस ने युवक को अपनी हिरासत में ले लिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी.

पुलिस के प्रयास ने नीचे उतारा युवक

इंस्पेक्टर रमेश सिंह ने बताया कि 112 के माध्यम से सूचना मिली थी कि गोपालपुर गांव में एक व्यक्ति मोबाइल टॉवर पर चढ़ा हुआ है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और काफी प्रयासों के बाद युवक को सुरक्षित नीचे उतारा गया. 

युवक अपनी साली से शादी करने की मांग को लेकर टॉवर पर चढ़ा था. साली के मौके पर पहुंचने के बाद युवक को नीचे उतारकर हिरासत में लिया गया है और उसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जा रही है. इस घटना को लेकर गांव में देर तक चर्चा होती रही. लोगों का कहना है कि इस तरह का ड्रामा पहले केवल फिल्मों में देखा जाता था लेकिन अब ऐसे मामले हकीकत में भी सामने आ रहे हैं.
 

