औरैया में फर्जी गोलीकांड का खुलासा, विरोधियों को फंसाने के लिए दोस्त से खुद को मरवाई गोली

औरैया जिले के अछल्दा थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक सनसनीखेज फर्जी गोलीकांड का खुलासा किया है. यहां विपक्षियों को फंसाने के लिए एक युवक ने अपने ही दोस्त से खुद को गोली मरवाने की साजिश रची. पुलिस ने साजिश रचने वाले और गोली चलाने वाले दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और घटना में प्रयुक्त तमंचा व कारतूस भी बरामद किए हैं.

पूरा मामला 17 दिसंबर 2025 का है. थाना अछल्दा पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम वैसोली के पास एक व्यक्ति को गोली लग गई है. पुलिस मौके पर पहुंची और बाएं हाथ में गोली लगने से घायल शिवम उर्फ मनु चौहान पुत्र अवधेश चौहान निवासी ग्राम दोला को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अछल्दा में भर्ती कराया गया. घायल ने पुलिस को बताया कि गांव वैसोली के अमन, विकास, हर्षित और सौरभ ने उसे गोली मारी है. इस सूचना पर थाना अछल्दा में मुकदमा दर्ज कर पुलिस और एसओजी की टीमें लगाई गईं.

खुद को गोली मरवाने की साजिश

जांच के दौरान पुलिस को मामले में शक हुआ. 19 दिसंबर 2025 को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने ग्राम दिलीपपुर रेलवे अंडरपास के नीचे से नौनिहाल उर्फ नीटू को गिरफ्तार किया. उसकी निशानदेही पर वैसोली अड्डे के पास झाड़ियों से तमंचा और कारतूस बरामद किए गए. इसके बाद शिवम उर्फ मनु चौहान को ग्राम डुहल्ला से गिरफ्तार किया गया.

पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार

पूछताछ में खुलासा हुआ कि नौनिहाल और शिवम, जितेंद्र उर्फ मोनू चौहान के समर्थक हैं, जो पहले से जेल में बंद था. मोनू चौहान ने समझौते का दबाव बनाने के लिए खुद को गोली मरवाकर विपक्षियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की सलाह दी थी. इसी योजना के तहत 17 दिसंबर को नौनिहाल ने शिवम के हाथ पर गोली मारी और झूठा आरोप लगाया गया. पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.



