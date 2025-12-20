scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'राम के नाम की योजनाएं नहीं होंगी तो क्या अल्लाह के नाम...' विराट हिंदू सम्मेलन में बोलीं अपर्णा यादव

भदोही में आयोजित विराट हिंदू सम्मेलन में राज्य महिला आयोग उपाध्यक्ष अपर्णा बिष्ट यादव ने राम और हिंदू समाज को लेकर तीखा बयान दिया. उन्होंने कहा कि देश में राम के नाम की योजनाएं नहीं होंगी तो क्या अल्लाह के नाम की चलेंगी. उन्होंने हिंदू समाज की एकता और सुरक्षा पर जोर देते हुए कहा कि समाज की रक्षा के लिए शस्त्र उठाने से पीछे नहीं हटेंगे.

Advertisement
X
अपर्णा यादव (File Photo: ITG)
अपर्णा यादव (File Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में आयोजित विराट हिंदू सम्मेलन में राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा बिष्ट यादव ने हिंदुत्व और भगवान राम को लेकर जोरदार बयान दिया. सम्मेलन में मुख्य वक्ता के रूप में पहुंचीं अपर्णा यादव ने कहा कि देश में यदि भगवान राम के नाम की योजनाएं नहीं होंगी तो क्या अल्लाह के नाम पर योजनाएं चलाई जाएंगी. उन्होंने कहा कि भगवान राम हमारे आदर्श हैं और राम के नाम से जुड़ी योजनाओं पर आपत्ति करना उचित नहीं है.

उन्होंने अपने संबोधन में हिंदू समाज से एकजुट रहने की अपील करते हुए कहा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार किसी से छिपे नहीं हैं. ऐसे हालात में सभी हिंदुओं को एक रहना होगा और समाज की रक्षा के लिए संकल्प लेना होगा.

यह भी पढ़ें: UP: अपर्णा यादव की मां सहित 5 पर FIR, जमीन घोटाले में लखनऊ पुलिस का एक्शन

सम्बंधित ख़बरें

सिद्दीकी ने स्वेच्छा से दान की जमीन.(File Photo: ITG)
मुस्लिम दर्जी ने रामलीला के लिए दान की पुश्तैनी जमीन, आपसी भाईचारे की मिसाल कायम
5 लाख छिनैती मामले में दारोगा गिरफ्तार. (Photo: Screengrab)
UP: 7 KG चांदी बेचने का झांसा देकर 5 लाख की छिनैती, दारोगा ही निकला मास्टमाइंड
भदोही में कार से कुचलकर बुजुर्ग की हत्या
बुजुर्ग को कार से रौंदकर मार डाला (Photo: Screengrab)
UP: बुजुर्ग ने की घोटाले की शिकायत तो गुस्साए ग्राम प्रधान ने कार से कुचलकर ले ली जान
police team
भदोही में गायब हुई 16 साल की लड़की, 3 लड़कों पर दर्ज हुआ किडनैपिंग का मामला

हिंदू समाज की एकता पर जोर

अपर्णा बिष्ट यादव ने कहा कि हमें यह समझना होगा कि हिंदू कौन है. उन्होंने कहा कि एक हिंदू ही ऐसा है जो सभी समाज को बचा सकता है. उन्होंने बांग्लादेश और पाकिस्तान का जिक्र करते हुए कहा कि वहां लगातार हिंदुओं के साथ अत्याचार की खबरें सामने आ रही हैं और हाल ही में फिर एक हिंदू की हत्या की खबर आई है.

Advertisement

उन्होंने लोगों से अपील की कि चुनाव आयोग के एसआईआर अभियान में सहयोग करें और यदि कोई घुसपैठिया दिखाई दे तो उसकी जानकारी पुलिस को दें, ताकि उसे देश से बाहर का रास्ता दिखाया जा सके. उन्होंने कहा कि हिंदू समाज को अब सजग और सतर्क रहने की जरूरत है.

भदोही

शस्त्र उठाने वाले बयान पर जोर

अपने भाषण में अपर्णा यादव ने कहा कि हिंदू समाज को यह प्रण लेना होगा कि यदि समाज की रक्षा के लिए शस्त्र उठाने की जरूरत पड़े, तो उससे पीछे नहीं हटेंगे. उन्होंने यह बात भावनात्मक अंदाज में कही और हिंदुओं से एकजुट होकर खड़े होने का आह्वान किया.

उन्होंने कहा कि जब हिंदू समाज एक रहेगा, तभी वह मजबूत रहेगा. उनके अनुसार, बिखराव की स्थिति में समाज कमजोर होता है और इसी का फायदा समाज विरोधी ताकतें उठाती हैं.

राम के नाम पर योजनाओं का समर्थन

अपर्णा बिष्ट यादव ने मनरेगा योजना को भगवान राम के नाम से जोड़ने को लेकर चल रही राजनीतिक बयानबाजी पर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा मनरेगा योजना को भगवान राम के नाम पर रखने के फैसले पर दिल्ली में राजनीति हो रही है और वामपंथी विचारधारा से जुड़े लोगों को इस पर आपत्ति है.

Advertisement

उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी अपने पूरे जीवन में भगवान राम का नाम लिया और अंतिम समय तक राम का स्मरण किया. उन्होंने 'रघुपति राघव राजा राम' जैसे भजन दिए और भगवान राम को आदर्श माना.

भदोही

राम युग और एकता का संदेश

अपर्णा यादव ने कहा कि यह युग राम युग है और देश की योजनाओं में भगवान राम का नाम होना स्वाभाविक है. उन्होंने कहा कि अगर किसी योजना का नाम अल्लाह के नाम पर रखा जाता, तो विपक्षी उसे अच्छा बताते, लेकिन राम के नाम पर आपत्ति की जाती है.

उन्होंने प्रधानमंत्री के 'एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे' और मुख्यमंत्री के 'बटेंगे तो कटेंगे' जैसे नारों का जिक्र करते हुए कहा कि इन बातों को गंभीरता से लेने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि जब हिंदू समाज एक रहेगा, तभी वह अजेय रहेगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महाराष्ट्र निकाय चुनाव
    आज का राशिफल
    T20 World Cup 2026
    IPL
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement