UP: अपर्णा यादव की मां सहित 5 पर FIR, जमीन घोटाले में लखनऊ पुलिस का एक्शन

उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव की मां अंबी बिष्ट और चार अन्य लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है. यह मामला 2016 के जानकीपुरम जमीन घोटाले से जुड़ा है, जिसमें विजिलेंस जांच के बाद कार्रवाई हुई है.

मामला प्रियदर्शिनी जानकीपुरम योजना से जुड़ा है (File Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव की मां अंबी बिष्ट सहित पांच लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है. यह एफआईआर साल 2016 के जानकीपुरम जमीन घोटाले में दर्ज की गई है. अंबी बिष्ट के साथ-साथ एलडीए के तत्कालीन अनुभाग अधिकारी वीरेंद्र सिंह, उप सचिव देवेंद्र सिंह राठौड़, वरिष्ठ कॉस्ट अकाउंटेंट बी महादनी और अवर वर्ग सहायक शैलेंद्र कुमार गुप्ता पर भी केस दर्ज किया गया है. 

यह कार्रवाई विजिलेंस की खुली जांच में दोषी पाए जाने के बाद की गई. मामला लखनऊ की प्रियदर्शिनी योजना में भूखंड आवंटन में गड़बड़ी से संबंधित है. 

आरोप है कि प्रियदर्शिनी जानकीपुरम योजना के भूखंडों के आवंटन में बदलाव कर रजिस्ट्रेशन करने में गड़बड़ी की गई थी. जिस वक्त यह गड़बड़ी हुई, उस समय अंबी बिष्ट एलडीए में संपत्ति अधिकारी थीं.

अपर्णा यादव का कनेक्शन...

आरोपी अंबी बिष्ट की बेटी अपर्णा यादव, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव की पत्नी हैं. अपर्णा यादव मौजूदा वक्त में बीजेपी का हिस्सा हैं और यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं.

सभी आरोपियों पर भ्रष्टाचार निवारण और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. यह एफआईआर एक खुली जांच के बाद दर्ज की गई है.

 
