scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

संभल FIR मामला: ASP अनुज चौधरी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, निचली अदालत के आदेश पर लगी रोक

चर्चित एएसपी अनुज चौधरी और अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के संभल कोर्ट के आदेश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है. जस्टिस समित गोपाल की बेंच ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह राहत प्रदान की है.

Advertisement
X
एएसपी अनुज चौधरी
एएसपी अनुज चौधरी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को संभल के एएसपी अनुज चौधरी और तत्कालीन इंस्पेक्टर अनुज तोमर को बड़ी राहत देते हुए सीजेएम कोर्ट के एक आदेश पर रोक लगा दी. इस आदेश में अनुज चौध के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने को कहा गया था. 

संभल के सीजेएम विभांशु सुधीर ने 9 जनवरी को 156 (3) के तहत 20 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर का निर्देश दिया था. अब जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच ने अनुज चौधरी और यूपी सरकार की याचिका पर सुनवाई के बाद यह अंतरिम आदेश जारी किया. कोर्ट ने अब शिकायतकर्ता यामीन से इस मामले में जवाब तलब किया है और अगली सुनवाई पांच हफ्ते बाद तय की है.

निचली अदालत के आदेश पर हाईकोर्ट का स्टे

सम्बंधित ख़बरें

Accused student arrested by Sambhal police (Photo- ITG)
'स्पेशल 26' स्टाइल में ठगी, छात्र बना फर्जी इनकम टैक्स ऑफिसर
sambhal seat ziaurahman barq and nawab iqbal mehmood political fight akhilesh yadav political tension
संभल में 'बर्क बनाम नवाब' में जंग, अखिलेश के लिए बनी टेंशन, सपा कैसे बनाएगी बैलेंस
Court hearing today on FIR against Sambhal ASP Anuj Chaudhary and others
संभल पुलिस पर एफआईआर मामले की हाईकोर्ट में हुई सुनवाई
body of Hamza found hanging from noose in Sambhal. (Photo - ITG)
इधर बहन की डोली उठी, उधर फंदे पर झूला भाई... हमजा के सुसाइड से परिवार में कोहराम
'Robber bride' gang busted in Sambhal (Photo - ITG)
बंगाल की नूरजहां कैसे बनी काजल? संभल में बेनकाब हुआ लुटेरी दुल्हनों का डार्क नेक्सेस!

संभल की सीजेएम कोर्ट ने पुलिस अफसरों समेत करीब 20 कर्मियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आदेश दिया था. इस आदेश के खिलाफ एएसपी अनुज चौधरी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. सोमवार को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर अंतरिम रोक लगाते हुए पुलिस अधिकारियों को फिलहाल राहत दे दी है.

Advertisement

शिकायतकर्ता से मांगा जवाब, पांच हफ्ते बाद सुनवाई

अदालत ने इस मामले के शिकायतकर्ता यामीन को नोटिस जारी कर दोनों याचिकाओं पर अपना पक्ष रखने और जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. अब इस पूरे मामले की विस्तृत सुनवाई पांच हफ्ते के बाद दोबारा होगी, तब तक एएसपी और अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    T20 World Cup
    संसद बजट सत्र लाइव
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement