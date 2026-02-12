scorecardresearch
 
पहले दामाद पर दिल आया, फिर जीजा पर… बेटी की शादी से 12 दिन पहले भागने वाली अनीता की कहानी

ये कहानी यूपी के अलीगढ़ से जुड़ी है. बीते साल अप्रैल में बेटी की शादी की खुशियों में डूबा परिवार अचानक एक ट्विस्ट में फंस गया. शादी से 12 दिन पहले दुल्हन की मां अनीता उर्फ अपना देवी होने वाले दामाद संग फरार हो गई. अब इसी कहानी में एक ट्विस्ट और आया है. अनीता ने दामाद को भी छोड़ दिया. अब उसका दिल जीजा पर आ गया और जीजा संग फरार हो गई.

पहले दामाद, अब जीजा के साथ भागी अपना देवी. (File Photo: ITG)
पहले दामाद, अब जीजा के साथ भागी अपना देवी. (File Photo: ITG)

अलीगढ़ का एक मामला ऐसी कहानी बन चुका है, जिसने पूरे इलाके में चर्चा छेड़ दी है. एक महिला, उसकी बेटी की तय शादी, होने वाला दामाद... और फिर अचानक उसी दामाद संग अफेयर और फरारी... अब इसी कहानी में एक नया मोड़ आया है. पहले दामाद के साथ जाने वाली महिला पर अब जीजा के साथ फरार हो गई है. पुलिस रिकॉर्ड, शिकायतों और परिजनों के दावों के बीच यह पूरा घटनाक्रम सुर्खियों में है.

दरअसल, यह कहानी अलीगढ़ के मडराक इलाके से शुरू होती है. यहां रहने वाले एक परिवार में बेटी की शादी की तैयारियां चल रही थीं. शादी की तारीख तय थी- 16 अप्रैल 2025... घर में जेवर, नकदी और रिश्तेदारों की आवाजाही शुरू हो चुकी थी. लेकिन शादी से ठीक 12 दिन पहले ऐसा घटनाक्रम हुआ, जिसने पूरे परिवार को सन्न कर दिया.

aligarh apna devi eloped with son in law then brother in law twist case

Husband Killed Wife
दूसरी शादी के लिए पत्नी की हत्या, शव जलाकर जंगल में फेंका, चूड़ियों से हुई पहचान
अलीगढ़ में अपने दामाद के साथ भागने वाली सास अब जीजा के साथ चली गई (Photo: ITG)
पहले दामाद अब जीजा… 'दिलफेंक सास' की कहानी में फिर नया मोड़

परिजनों के अनुसार, लड़की की मां अनीता का अफेयर होने वाले दामाद राहुल से हो गया. फोन पर दोनों खूब बातें करते. दोनों की लव स्टोरी शुरू हो गई. परिवार को रिश्ता असहज लगने लगा. परिजनों ने कई बार आपत्ति भी जताई, मगर बातचीत बंद नहीं हुई.

यह भी पढ़ें: अमेठी में पांच बच्चों की मां प्रेमी संग फरार... बड़ी बेटी की शादी हो चुकी और दूसरी की शादी तय, एक हफ्ते बाद पति ने दर्ज कराई गुमशुदगी

आरोप है कि इसी बीच अप्रैल 2025 की शुरुआत में अनीता घर से कैश और जेवर लेकर राहुल के साथ चली गई. परिवार ने पुलिस से शिकायत की. पुलिस ने दोनों को बरामद कर थाने लाया. चूंकि दोनों बालिग थे, इसलिए महिला ने अपनी मर्जी से राहुल के साथ जाने की बात कही. इसके बाद दोनों साथ रहने लगे.

दोनों बिहार के सीतामढ़ी जिले के एक गांव में जाकर रहने लगे थे. वहां राहुल फेरी लगाकर कपड़ा बेचने का काम कर रहा था. मामला धीरे-धीरे ठंडा पड़ता दिख रहा था, लेकिन अब इसमें एक नया और चौंकाने वाला मोड़ सामने आया है.

aligarh apna devi eloped with son in law then brother in law twist case

राहुल ने हाल ही में अलीगढ़ आकर पुलिस को शिकायत दी कि अनीता अब उसे छोड़कर अपने जीजा के साथ चली गई है. उसने आरोप लगाया कि वह करीब दो लाख रुपये कैश और जेवरात भी साथ ले गई. राहुल का कहना है कि वह दोनों साथ रह रहे थे, तभी यह घटनाक्रम हुआ.

हालांकि पुलिस का कहना है कि जिस जगह से महिला के जाने का दावा किया जा रहा है, वह क्षेत्र बिहार में आता है. इसी वजह से स्थानीय स्तर पर शिकायत दर्ज नहीं की गई.

aligarh apna devi eloped with son in law then brother in law twist case

इस पूरे घटनाक्रम में कई परतें हैं... अनीता पहले तो बेटी की शादी से पहले होने वाले दामाद राहुल के साथ फरार हो गई. इसके बाद अब जीजा देवेन्द्र के साथ चली गई. अनीता पर कैश और जेवर ले जाने के भी आरोप हैं. फिलहाल इस कहानी में सच क्या है और आरोप कितना... यह जांच के बाद ही साफ होगा. लेकिन अलीगढ़ से शुरू हुई यह रिश्तों की उलझी कहानी चर्चा का विषय बन चुकी है. घटनाक्रम अब आरोप, फरारी और नए रिश्तों के दावों तक पहुंच गया है.

---- समाप्त ----
