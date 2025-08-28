scorecardresearch
 

Feedback

अमेठी में पांच बच्चों की मां प्रेमी संग फरार... बड़ी बेटी की शादी हो चुकी और दूसरी की शादी तय, एक हफ्ते बाद पति ने दर्ज कराई गुमशुदगी

यूपी के अमेठी जिले से चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां एक गांव में पांच बच्चों की मां अपने प्रेमी के साथ घर छोड़कर फरार हो गई. महिला के लापता होने के एक सप्ताह बाद पति ने थाने में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत के आधार पर पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Advertisement
X
प्रेमी के साथ फरार हुई महिला. (Photo: Representational)
प्रेमी के साथ फरार हुई महिला. (Photo: Representational)

उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले से चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां संग्रामपुर थाना क्षेत्र के गांव में पांच बच्चों की मां अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई. महिला के लापता होने के बाद पति ने उसकी काफी खोजबीन की, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल सका. इसके एक सप्ताह बाद पति ने थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने गुमशुदगी का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

जानकारी के अनुसार, करौंदी गांव की महिला 20 अगस्त की सुबह करीब 11 बजे घर से निकली थी, जिसके बाद वह लापता हो गई. परिजनों ने पहले तो आसपास तलाश की, लेकिन जब एक सप्ताह तक उसका कोई पता नहीं चला तो पति ने पुलिस से मामले की शिकायत की. महिला के पति का आरोप है कि पत्नी सहजीपुर गांव के एक युवक के साथ चली गई है. वह अब तक वापस नहीं लौटी है.

यह भी पढ़ें: हाथ-पैर बांधे, पेट फाड़ा फिर तेजाब से शव जलाया, अलीगढ़ में पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर की पति की बर्बर हत्या

सम्बंधित ख़बरें

पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया अरेस्ट. (Photo: ITG)
जिसके मकान में प्रेमी संग रह रही थी महिला, उसी से बन गए संबंध… फिर उठाया खौफनाक कदम 
आगरा में पकड़ा गया हत्या का आरोपी (Photo: Screengrab)
आगरा में बहू ने प्रेमी संग मिलकर ससुर की कर दी हत्या, एनकाउंटर में घायल हुआ आरोपी 
daughter eloped with her lover, condolence letters were printed declaring her dead
प्रेमी संग भागी बेटी को परिवार ने किया ‘मृत घोषित’, छपवाए शोकपत्र और रखी तेरहवीं 
प्रेमी के लिए पति को मारा. (Photo: Mohd Akram Khan/ITG)
हाथ-पैर बांधे, पेट फाड़ा फिर तेजाब से शव जलाया, प्रेम प्रसंग में पत्नी की खौफनाक साजिश  
Amethi father murder
अमेठी में पीट-पीटकर पिता की हत्या 

परिजनों ने कहा कि महिला के पांच बच्चे हैं. बड़ी बेटी की शादी पहले ही हो चुकी है, जबकि दूसरी बेटी की शादी 8 मार्च 2026 को तय है. इसके अलावा परिवार के दो बेटे बाहर नौकरी करते हैं और सबसे छोटा बेटा घर पर रहकर मजदूरी करता है. मां के इस तरह अचानक घर छोड़कर चले जाने से पूरा परिवार सदमे में है.

Advertisement

महिला के पति ने पुलिस से गुहार लगाई है कि पत्नी का पता लगाया जाए, ताकि परिवार टूटने से बच सके. वहीं परिजनों का कहना है कि आने वाली बेटी की शादी को लेकर भी वे बेहद चिंतित हैं. वहीं संग्रामपुर थाना प्रभारी अखिलेश सिंह ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है. पति की शिकायत के आधार पर महिला की गुमशुदगी का केस दर्ज कर जांच की जा रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement