UP: आगरा में पति को प्रेमिका संग रंगेहाथ पकड़ा, सड़क पर घंटे भर चला हाईवोल्टेज ड्रामा, Video

आगरा के एत्मादपुर थाना क्षेत्र में पत्नी ने पति को उसकी प्रेमिका के साथ रंगेहाथ पकड़ लिया. गुस्से में पत्नी और प्रेमिका के बीच मारपीट हो गई. सड़क पर करीब एक घंटे तक हंगामा चला. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दोनों महिलाओं को थाने ले जाकर कार्रवाई शुरू की.

बीच सड़क युवती की पिटाई (Photo: Screengrab)
उत्तर प्रदेश के आगरा में रविवार शाम उस समय हाईवोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जब एक महिला ने अपने पति को उसकी प्रेमिका के साथ रंगेहाथ पकड़ लिया. मामला एत्मादपुर थाना क्षेत्र के कुबेरपुर इलाके का है. यहां सड़क पर करीब एक घंटे तक हंगामा चलता रहा और देखते ही देखते कहासुनी मारपीट में बदल गई.

जानकारी के अनुसार, पति का किसी दूसरी युवती से प्रेम संबंध चल रहा था. पत्नी को जब इसकी भनक लगी तो वह अपने परिजनों के साथ मौके पर पहुंच गई. महिला ने अपने पति को युवती के साथ घूमते हुए पकड़ लिया. गुस्से में पत्नी ने युवती के बाल पकड़कर उसे जमीन पर गिरा दिया और लात घूंसों से पिटाई कर दी. इसी दौरान पति किसी तरह मौके से फरार हो गया.

प्रेमिका के साथ रंगेहाथ पकड़ा गया पति

सड़क पर हो रही मारपीट को देखकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए. कई राहगीरों ने घटना का वीडियो बना लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. लोगों ने दोनों महिलाओं को समझाने की कोशिश की, लेकिन काफी देर तक विवाद थमता नजर नहीं आया.

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों महिलाओं को थाने ले गई. पीड़ित पत्नी का आरोप है कि उसके पति का लंबे समय से अफेयर चल रहा था. विरोध करने पर वह उसके साथ गाली गलौज और मारपीट करता था. महिला का कहना है कि करीब चार महीने पहले पति ने उसे अपने साथ रखने से मना कर दिया था, जिसके बाद वह अपने पांच और छह साल के दो बच्चों के साथ मायके चली गई थी. पत्नी का यह भी आरोप है कि उसने पहले थाने में शिकायत दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

वहीं मारपीट का शिकार बनी युवती ने पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है. आगरा पुलिस कमिश्नरेट ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि युवती की तहरीर पर शांति, पूजा, आरती और पिंकी के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज किया गया है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

